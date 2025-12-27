Netflix: 6 μοναδικά ντοκιμαντέρ που ήρθαν για να μείνουν – Δείτε τα παρασκήνια του Jay Kelly και το Cover Up

Με 6 νέα ντοκιμαντέρ αποχαιρετά το Netflix σιγά – σιγά το 2025. Για τον Δεκέμβριο η γνωστή πλατφόρμα φρόντισε να γεμίσει με νέο υλικό το περιεχόμενό του, δίνοντας πάντα προτεραιότητα σε κάθε τι που μπορεί να προσφέρει γνώσεις στον τηλεθεατή.

Αυτόν τον μήνα λοιπόν στο Netflix «τρέχουν» τα παρασκήνια του Jay Kelly, της γνωστής και αναμενόμενης ταινίας με πρωταγωνιστές τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Άνταμ Σάντλερ. Εκτός αυτού, είναι διαθέσιμο το ντοκιμαντέρ με τον Simon Cowell, τον μεγιστάνα στον χώρο της μουσικής αλλά και το πολιτικό θρίλερ που παρακολουθεί την εκρηκτική καριέρα του βραβευμένου με Πούλιτζερ ερευνητικού δημοσιογράφου Σέιμουρ Χερς: το «Συγκάλυψη: Μυστικά και Σκάνδαλα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τζέι Κέλι: Στα Παρασκήνια

The Making of Jay Kelly

Διαθέσιμο

Από την καθηλωτική εναρκτήρια σκηνή μέχρι τον συναισθηματικό επίλογο, μπείτε στα παρασκήνια με τον σκηνοθέτη Νόα Μπάουμπακ, τον Τζορτζ Κλούνεϊ, τον Άνταμ Σάντλερ κ.ά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σάιμον Κάουελ: Η Επόμενη Πράξη

Simon Cowell: The Next Act

Διαθέσιμο

Ο μεγιστάνας στον χώρο της μουσικής και στέλεχος δισκογραφικής Σάιμον Κάουελ ανέδειξε αβίαστα μερικούς από τους μεγαλύτερους σούπερ σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Σε αυτήν την ολοκαίνουρια σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, οι κάμερες τον ακολουθούν παντού καθώς είναι έτοιμος να το ξανακάνει, να προσπαθήσει δηλαδή να δημιουργήσει το επόμενο αντρικό συγκρότημα που θα σημειώσει παγκόσμια επιτυχία.

Πρόκειται για μια σειρά που διαφέρει από όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα. Από ελεύθερες οντισιόν μέχρι την κυκλοφορία του πρώτου τους σινγκλ, η σειρά δίνει απεριόριστη πρόσβαση στο κοινό για να δει κάθε στιγμή από το επόμενο κεφάλαιο του Σάιμον. Θα γνωρίσει την επιτυχία για άλλη μια φορά;

The New Yorker: 100 Χρόνια

The New Yorker at 100

Διαθέσιμο

Για πρώτη φορά, ο New Yorker ανοίγει τα γραφεία του στον βραβευμένο με Oscar® σκηνοθέτη Μάρσαλ Κάρι, προσφέροντας άνευ προηγουμένου πρόσβαση στην αίθουσα σύνταξης σε μια κομβική για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στιγμή.

Ρίξτε μια σπάνια ματιά στο τι χρειάστηκε για την έκδοση ενός αιώνα τολμηρής δημοσιογραφίας, μυθιστορημάτων που καθόρισαν γενιές και αξέχαστων γελοιογραφιών.

Φόνος στο Μονακό

Murder in Monaco

Διαθέσιμο

Μονακό, 1999. Ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου πεθαίνει στο ρετιρέ του. Αυτό το ντοκιμαντέρ ερευνά τη δολοφονία του δισεκατομμυριούχου Έντμοντ Σάφρα.

1975: Η Χρονιά που Άλλαξε τις ΗΠΑ

Breakdown: 1975

Διαθέσιμο

Το 1975, την εποχή όπου η Αμερική βίωνε κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές, σκηνοθέτες μετέτρεψαν το χάος σε τέχνη. Αυτό το ντοκιμαντέρ εξερευνά πώς μια περίοδος αναταραχών γέννησε θρυλικές ταινίες όπως τα “Ο Ταξιτζής”, “Στη Φωλιά του Κούκου” και “Το Δίκτυο”.

Συγκάλυψη: Μυστικά και Σκάνδαλα

Cover-Up

Διαθέσιμο

Το Συγκάλυψη: Μυστικά και Σκάνδαλα είναι ένα πολιτικό θρίλερ που παρακολουθεί την εκρηκτική καριέρα του βραβευμένου με Πούλιτζερ ερευνητικού δημοσιογράφου Σέιμουρ Χερς. Το “Συγκάλυψη: Μυστικά και Σκάνδαλα” αποτελεί ταυτόχρονα ένα πορτρέτο ενός αδυσώπητου δημοσιογράφου και μια καταγγελία για θεσμική βία, αποκαλύπτοντας έναν κύκλο ατιμωρησίας στον στρατό και τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ μέσα από επίμονα και εκ βαθέων ρεπορτάζ.

Με αποκλειστική πρόσβαση στις σημειώσεις του Χερς και συνδυάζοντας πρωτογενή έγγραφα και αρχειακό υλικό, το Συγκάλυψη: Μυστικά και Σκάνδαλα αποτυπώνει τη δύναμη και τη διαδικασία της ερευνητικής δημοσιογραφίας.