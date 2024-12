Νetflix: Η «Παρθένος Μαρία» για την ζωή της Παναγίας και η ταινία δράσης «Χειραποσκευή» κεντρίζουν το ενδιαφέρον τον Δεκέμβριο

To Netflix θα μας κρατήσει συντροφιά και τον Δεκέμβριο, φέρνοντας στις οθόνες μας εκπληκτικές ταινίες.

Το κλίμα γύρω μας είναι γιορτινό, αφού τα Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη εποχή του χρόνου για μικρούς και μεγάλους, και το Netflix μας προσφέρει κινηματογραφικά διαμάντια για να βιώσουμε τις γιορτές με τον καλύτερο τρόπο.

Από τις ταινίες που ξεχωρίζουν είναι η ταινία «Παρθένος Μαρία» που αφηγείται την ζωή της μητέρας του Θεανθρώπου.

Παράλληλα, τους τηλεθεατές αναμένεται να καθηλώσει και η ταινία δράσης «Η Χειραποσκευή», καθώς και το «The Six Triple Eight» που στηρίζεται σε αληθινή ιστορία και είναι εμπνευσμένο από το πρώτο και μοναδικό αμερικανικό τάγμα Αφροαμερικανίδων που στάλθηκε στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Παρθένος Μαρία (Mary)

Μέσα από τα μάτια της Μαρίας, αυτό το βιβλικό έπος ενηλικίωσης διηγείται την ιστορία ενός εκ των πιο σπουδαίων προσώπων της ιστορίας και του μοναδικού ταξιδιού που οδήγησε στη γέννηση του Ιησού. Η γυναίκα που επιλέχθηκε να φέρει στον κόσμο τον Μεσσία, η Παρθένος Μαρία (Νόα Κόεν) μετά από μια σύλληψη – θαύμα εκδιώχνεται και αναγκάζεται να κρυφτεί.

Όταν ο Βασιλιάς Ηρώδης (Άντονι Χόπκινς) δίνει εντολή να κυνηγήσουν μέχρι θανάτου το νεογέννητο παιδί της, η Παρθένος Μαρία και ο Ιωσήφ (Ίντο Τάκο), τρέπονται σε φυγή, με οδηγό την πίστη και το θάρρος, για να σώσουν τη ζωή του με κάθε κόστος. Σε σκηνοθεσία Ντι Τζέι Καρούζο (Υποψίες, Είμαι το νούμερο τέσσερα), το Παρθένος Μαρία αποκαλύπτει μια πλευρά αυτής της εμβληματικής προσωπικότητας που δεν είχαμε δει αλλά ούτε είχαμε φανταστεί ποτέ.

Διαθέσιμη από 6/12/2024

Η Χειραποσκευή (Carry – On)

Ένας νεαρός πράκτορας της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών, ο οποίος προσπαθεί να ξεγελάσει έναν μυστηριώδη ταξιδιώτη που τον εκβιάζει για να μεταφέρει ένα επικίνδυνο δέμα σε μια πτήση την παραμονή των Χριστουγέννων.

Διαθέσιμη από 13/12/2024

The Six Triple Eight

Το The Six Triple Eight είναι εμπνευσμένο από το πρώτο και μοναδικό αμερικανικό τάγμα Αφροαμερικανίδων που στάλθηκε στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Παρά τον ρατσισμό, τον σεξισμό και τις φρικτές εργασιακές συνθήκες που βίωναν, οι γυναίκες δεν έπαψαν ποτέ να υπηρετούν τη χώρα τους λαμβάνοντας τιμές και διακρίσεις. Αντιμέτωπες με μια απίθανη αποστολή και με κοινό όπλο την αποφασιστικότητά τους, αυτές οι αφανείς ηρωίδες πρόσφεραν ελπίδα και κατέρριψαν εμπόδια.

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τάιλερ Πέρι, η ταινία έχει πρωταγωνίστρια την Κέρι Ουάσινγκτον που υποδύεται την ταγματάρχη Τσάριτι Άνταμς, τη διοικήτρια του 6888ου Κεντρικού Ταχυδρομικού Τάγματος.

Η ταινία, σε παραγωγή των Τάιλερ Πέρι, Νικόλ Αβάν, Άντζι Μπόουνς, Τόνι Λ. Στρίκλαντ, Κέρι Σέλιγκ και Καρλότα Εσπινόζα, φιλοξενεί ένα καστ αστέρων, όπως τους Έμπονι Ομπσίντιαν, Μιλαούνα Τζάκσον, Κάιλι Τζέφερσον, Σανίς Σαντάι, Σάρα Τζέφρι, Πέπι Σονούγκα, Μόρια Μπράουν, Ζαντέ Γκόντλοκ, Σούζαν Σάραντον, καθώς και τους Ντιν Νόρις, Σαμ Γουότερστον και Όπρα Γουίνφρεϊ. Βασισμένη σε άρθρο του Κέβιν Μ. Χίμελ, η ταινία περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο τραγούδι της Ντάιαν Γουόρεν που ερμηνεύουν οι H.E.R. Τη χορογραφία υπογράφει η Ντέμπι Άλεν.

Διαθέσιμη από 20/12/2024

Μην χάσετε επίσης τον Δεκέμβριο τις εξής ταινίες στο Netflix:

02/12/2024

Βασικό Ένστικτο (Basic Instinct)

Wonder Woman

15/12/2024

Εξιλέωση (Atonement)

Νύφες σε Πόλεμο (Bride Wars)

Parenthood

Εξολοθρευτής: Σκοτεινό Πεπρωμένο (Terminator: Dark Fate)

Ολέθρια Σχέση (Fatal Attraction)

Μαύρα Χριστούγεννα (Black Christmas)

16/12/2024