Netflix: Οι 10 ταινίες που ήρθαν για να μείνουν – Απολαύστε το «The Giant Falls» και το «Eat Pray Bark»

Ανανεωμένο υλικό και ταινίες γεμάτα δράση και έρωτα, φέρνει για τον Απρίλιο το Netflix.

«It Takes a Village, «The Giant Falls» και «Eat Pray Bark» είναι μόνο τρεις από τις ταινίες που αναμέναμε να δούμε αυτό τον μήνα ενώ στο Netflix έχουν ήδη προστεθεί νέες σειρές ή σεζόν που υπόσχονται να μας κάνουν να εθιστούμε.

Πάμε να δούμε όλες τις νέες προσθήκες για αυτόν τον μήνα.

Αν Θέλει Όλο το Χωριό

It Takes a Village

Διαθέσιμο

Όταν τα οικονομικά προβλήματα αναγκάζουν τη Χαλίνα να ακυρώσει τον γάμο της, φίλοι και συγγενείς σκαρφίζονται ένα σχέδιο για να φέρουν τουρίστες και χρήμα στο χωριό.

Το Αν Θέλει Όλο το Χωριό είναι μια συγκινητική κωμωδία για την αγάπη, την οικογένεια και την κοινότητα. Την ημέρα του γάμου της Χαλίνα και του Γιαν, οικονομικά προβλήματα θέτουν ξαφνικά σε κίνδυνο τη γιορτή. Η δεμένη τοπική κοινότητα έρχεται κοντά, χρησιμοποιώντας έξυπνα σχέδια και λίγη κατεργαριά για να στηρίξει τη Χαλίνα και μετατρέπει τις καθημερινές ατυχίες σε κοινές περιπέτειες που δείχνουν ότι η αλληλεγγύη, η φιλία και το χιούμορ είναι οι μεγαλύτερες δυνάμεις μιας μικρής πόλης.

Η Πτώση του Γίγαντα

The Giant Falls

Διαθέσιμο

Όταν ο πατέρας του επανεμφανίζεται μετά από καιρό, ένας ξεναγός έρχεται αντιμέτωπος με παλιές πληγές και μια επιλογή που θα καθορίσει το μέλλον και των δύο.

Η ταινία «Η Πτώση του Γίγαντα» αφηγείται την ιστορία του Μπόρις, ενός χαρισματικού οδηγού στους Καταρράκτες Ιγκουασού, του οποίου ο κόσμος συγκλονίζεται όταν ο πατέρας που δεν ήταν ποτέ εκεί επιστρέφει στη ζωή του.

Αυτό που ξεκινά ως μια αμήχανη επανένωση μετατρέπεται σε ένα στενό ταξίδι θεραπείας, όπου και οι δύο πρέπει να αντιμετωπίσουν το παρελθόν για να ανακαλύψουν αν είναι δυνατόν να ξαναχτίσουν τον δεσμό τους και να δώσουν στον εαυτό τους μια δεύτερη ευκαιρία ως πατέρας και γιος.

Eat Pray Bark

Διαθέσιμο

Πέντε ιδιοκτήτες σκύλων ζητούν βοήθεια με τα άτακτα ζωάκια τους από έναν θρυλικό εκπαιδευτή – όμως αυτοί που χρειάζονται εκπαίδευση δεν είναι οι μαλλιαροί φίλοι τους.

Σε αυτήν την ξέφρενη κωμωδία, πέντε εκκεντρικοί ιδιοκτήτες σκύλων αναζητούν βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τους τετράποδους φίλους τους. Η τελευταία τους ελπίδα: ένα εντατικό σεμινάριο με τον χαρισματικό και θρυλικό εκπαιδευτή σκύλων Νόντον στα βουνά του Τιρόλου.

Η αλλόκοτη ομάδα περιλαμβάνει την πολιτικό Ούρσουλα, που μισεί τους σκύλους και υιοθέτησε την πεισματάρα Μπρέντα για να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα της, την αφελή Μπαμπς με τον μεγαλόσωμο και φασαριόζικο σκύλο της, τον Τόρστεν, το νευρικό ζευγάρι Ζίγκι και Χέλμουτ με το κακομαθημένο γιορκσάιρ τεριέ τους, την Γκάγκα, και τέλος τον απόμακρο Χάκαν, που δεν εμπιστεύεται το γεμάτο ανασφάλεια βελγικό ποιμενικό του, τη Ρόξι.

Ο εκπαιδευτής σκύλων Νόντον προσπαθεί να καθοδηγήσει τους φορτισμένους δίποδους φίλους με ασυνήθιστες μεθόδους. Πολύ γρήγορα γίνεται σαφές ότι δεν είναι οι πιστοί τετράποδοι σύντροφοί τους που χρειάζονται βοήθεια, αλλά οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες.

Νιώσε τη Φωνή Μου

Feel My Voice

Διαθέσιμο

Ως η μόνη με ακοή σε μια οικογένεια κωφών, μια έφηβη ανακαλύπτει το ταλέντο της στο τραγούδι και πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στο καθήκον και το δικό της μονοπάτι.

Το 18ο Τριαντάφυλλο

18th Rose

Διαθέσιμο

Μια έφηβη που ονειρεύεται το τέλειο πάρτι ενηλικίωσης κάνει μια συμφωνία με έναν μοναχικό μαθητή, αλλά απρόσμενα αισθήματα κι αποκαλύψεις απειλούν το σχέδιό τους.

Thrash

Διαθέσιμο

Όταν ένας καταστροφικός τυφώνας χτυπά μια παραθαλάσσια πόλη, παγιδευμένοι κάτοικοι παλεύουν να επιβιώσουν σε νερά που ανεβαίνουν ραγδαία γεμάτα με αιμοδιψείς καρχαρίες.

180

Διαθέσιμο από 17/04/2026

Όταν ένα απρόσμενο περιστατικό βίας στον δρόμο αφήνει τον γιο του σε κρίσιμη κατάσταση, ένας πατέρας παρασύρεται σε μια σκοτεινή πορεία οργής και εκδίκησης.

Συγκάτοικοι

Roommates

Διαθέσιμο από 17/04/2026

Όταν η ντροπαλή πρωτοετής φοιτήτρια Ντέβον ζητά από την κουλ Σελέστ να συγκατοικήσουν, η ελπιδοφόρα φιλία τους καταλήγει σε έναν πόλεμο παθητικής επιθετικότητας.

Apex

Διαθέσιμο από 24/04/2026

Μια γυναίκα που πενθεί, σε μια μοναχική περιπέτεια στην άγρια Αυστραλία, μπλέκεται σε ένα διεστραμμένο παιχνίδι με έναν πανούργο δολοφόνο που τη θεωρεί θήραμα.

Με Λένε Αγκνιέτα

Je m’appelle Agneta

Διαθέσιμο από 29/04/2026

Έχοντας μείνει άνεργη και διψώντας για μια νέα αρχή, η Αγκνιέτα δέχεται μια θέση γκουβερνάντας στην Προβηγκία που καταλήγει σε απολαυστική διαφυγή κι αναπάντεχη αφύπνιση.

Η Αγκνιέτα είναι ένα αστείο άτομο με έντονη προσωπικότητα, αλλά αυτό ο κόσμος δεν το βλέπει. Έχει μόλις κλείσει τα 49, τα παιδιά της έχουν φύγει από το σπίτι, η δουλειά της έχει μείνει στάσιμη και η ίδια νιώθει αόρατη. Ο άντρας της, από την άλλη, έχει βρει νέο νόημα στη ζωή μέσα από τα παγωμένα λουτρά και την ποδηλασία με ακριβό εξοπλισμό.

Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ξεφύγει από τη βαρετή ρουτίνα της καθημερινότητας, η Αγκνιέτα εγκαταλείπει την ασφάλεια της ζωής στην πατρίδα της για να δουλέψει ως νταντά ενός αγοριού από τη Σουηδία στη Γαλλία. Όταν όμως το αγόρι, ο Έιναρ, αποδεικνύεται ένας εκκεντρικός κύριος με άνοια, η παρεξήγηση είναι δεδομένη. Αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας χαοτικής, αναζωογονητικής φιλίας που ανατρέπει όλα όσα γνώριζε η Αγκνιέτα για τη ζωή και τον εαυτό της. Γιατί τελικά, πώς πρέπει να ζει κανείς τη μία και ανεκτίμητη ζωή του;