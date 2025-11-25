Νικόλας Χαλκιαδάκης για την θαλαμηγό «Christina O» του Αριστοτέλη Ωνάση: Δεν έμπαινε κανείς στη σουίτα του

O Νικόλας Χαλκιαδάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night Show» και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την πορεία του στην υποκριτική. Αναφέρθηκε στην θαλαμηγό “Christina O” που κάποτε ανήκε στον Αριστοτέλη Ωνάση και δήλωσε εντυπωσιασμένος από τη χλιδή της.

Μιλώντας στο «The 2night Show» για την ταινία “Το Τρίγωνο της Θλίψης”, ο Νικόλας Χαλκιαδάκης σημείωσε πως «Ήταν μια ταινία, σουηδική, που γυρίστηκε εν μέρει στην Ελλάδα. Ο Γούντι Χάρελσον ήταν ο πρωταγωνιστής της ταινίας αλλά έκανε τα γυρίσματά του στη Σουηδία, έκανε λίγα εδώ. Τα γυρίσματα έγιναν στη θαλαμηγό του Ωνάση, στο “Christina O”.

Η παραγωγή ήταν μεγάλη και ήθελαν κάποιους Έλληνες για μικρότερους ρόλους… Ανέβηκα στο “Christina O”, εκατό μέτρα θαλαμηγός, πολύ εντυπωσιακό. Έχει μέσα το πιάνο της Κάλλας, προσέχαμε τα πάντα. Είχε στον τοίχο φωτογραφίες του JFK ήταν και η σουίτα του Ωνάση αλλά δεν έμπαινε κανείς εκεί.

Μπήκαμε σε πολλούς χώρους λόγω των γυρισμάτων και το πιο ωραίο ήταν στο κατάστρωμα. Είχαμε μια σκηνή, στην οποία είχαν μια τσουλήθρα και από το κατάστρωμα βουτάγαμε στη θάλασσα. Έχω φωτογραφίες αλλά βγάζαμε με προσοχή για να μη γίνουν spoilers».

Μιλώντας για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στον “Δικαστή” του ΑΝΤ1, ο Νικόλας Χαλκιαδάκης δήλωσε ότι «Είναι μια πολύ ωραία στιγμή και συνεργασία. Χαίρομαι που δουλεύω με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, έχουμε πολλές και δύσκολες στιγμές μαζί. Είναι πολύ σημαντικό που έχουμε εξαρχής μια καλή επικοινωνία. Είναι ένα φορμάτ, το οποίο έχει πάει πολύ καλά σε πολλές χώρες. Πολύ μεγάλο δίλημμα, τι θα κάνει αυτός ο πατέρας και πού θα φτάσει για να σώσει τον γιο του και αν θα τον βάλει πάνω από τον νόμο. Περνάμε πολύ ωραία στα γυρίσματα και τρέχουμε. Μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε δεν έχω ιδέα τι θα γίνει στο τέλος».

Για την πορεία του στην υποκριτική ανέφερε: «Έχω έξι χρόνια στην Αθήνα. Πάνε καλά τα πράγματα στα επαγγελματικά μου. Ο πρώτος μεγάλος μου ρόλος με διάρκεια ήταν στον ΑΝΤ1, στον “Ήλιο”, μετά ήμουν στη σειρά “Η δική μας οικογένεια”, έκανα στην ΕΡΤ το “Μια νύχτα του Αυγούστου”, το “Κάνε ότι Κοιμάσαι”, πέρσι στον Alpha τον “Τιμωρό” και φέτος το έκτο με τον “Δικαστή”.

«Σπούδασα ΤΕΦΑΑ. Πώς τα φέρνει η ζωή. Υπήρχε μέσα μου ένα καλλιτεχνικό μικρόβιο, αλλά επειδή ήμουν αθλητής σπούδασα κάτι σχετικό με τον αθλητισμό αλλά έμπλεξα με το θέατρο και δεν κοίταξα ποτέ πίσω. Τυχαία μπήκα σε μια θεατρική ομάδα στη Θεσσαλονίκη, πήγα και κόλλησα. Αμέσως αφοσιώθηκα σε αυτό. Τον πρώτο καιρό είχα ακούσει το “Ποιος είσαι ρε φίλες που έρχεσαι στον χώρο;” αλλά τα τελευταία χρόνια πήγα σε σεμινάρια, προσπαθώ και δουλεύω πολύ. Μου αρέσουν τα εμπόδια, που έπρεπε να κερδίσω τη θέση μου στον χώρο».