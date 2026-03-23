Νίκος Μουτσινάς: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «Lingo», που κάνει πρεμιέρα το Star την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026

Η τηλεοπτική επιστροφή του είναι γεγονός και ο Νίκος Μουτσινάς, από δω και στο εξής, θα καλησπερίζει τους τηλεθεατές μέσα από το παιχνίδι «Lingo», το οποίο κάνει πρεμιέρα Star την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, στις 18:25.

Μάλιστα, το Star κυκλοφόρησε ήδη και το τρέιλερ του «Lingo», στο οποίο βλέπουμε τον Νίκο Μουτσινά να διασκεδάζει με τους παίκτες. 

«Η ταχύτητα είναι νίκη. Ο χρόνος είναι χρήμα. Το “Lingo” ξεκινάει αμέσως τώρα. Χειροκροτήστε, νιώστε το, νιώστε το», λέει ο οικοδεσπότης του παιχνιδιού στους παίκτες κατά τη διάρκεια του τρέιλερ. 

Στο παιχνίδι οι παίκτες καλούνται να βρουν πολλές λέξεις στο ταμπλό για να κερδίσουν χρήματα. 

Στο «Lingo», κάθε λέξη μετράει και κάθε λέξη κερδίζει. Με τον Νίκο Μουτσινά στην παρουσίαση, το παιχνίδι αποκτά τον δικό του, μοναδικό ρυθμό και ετοιμάζεται να γίνει η νέα αγαπημένη τηλεοπτική παρέα.

