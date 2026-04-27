Νίκος Μουτσινάς Οι πρώτες φωτογραφίες από την γκεστ εμφάνισή του στη σειρά «Έχω παιδιά»

Ο Νίκος Μουτσινάς εκτός από παρουσιαστής είναι και ταλαντούχος ηθοποιός και μετά από χρόνια πρόκειται να τον απολαύσουμε – για λίγο – ένα αγαπημένο σίριαλ και αυτό δεν είναι άλλο από το «Έχω παιδιά» του MEGA.

Στο νέο επεισόδιο της αγαπημένης κωμωδίας «Έχω παιδιά», που θα προβληθεί την Τρίτη 28 Απριλίου, στις 20:50, στο MEGA, ο Νίκος Μουτσινάς αναλαμβάνει τον ρόλο ενός εκκεντρικού δασκάλου θεάτρου.

Ο ήρωας αυτός θα κληθεί να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του στον Τάσο, καθώς διακρίνει στον μικρό ένα σπάνιο υποκριτικό ταλέντο. Έτσι, στο κυνήγι της ανακάλυψης των κλίσεων των παιδιών τους, ο Μιχάλης και η Σάρα (Ευγενία Σαμαρά) έρχονται αντιμέτωποι με μια νέα σχολική πρόκληση.

Ο δάσκαλος θεάτρου, με τον δικό του, μοναδικό τρόπο, καθοδηγεί τον Τάσο στα «μυστικά της σκηνής», αφήνοντας τους γονείς του άφωνους να ονειρεύονται για το παιδί τους μια νέα καριέρα στη showbiz που μόλις ξεκινά.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή του Νίκου Μουτσινά έρχεται να προστεθεί στη λίστα των γκεστ που δίνουν άλλον αέρα στον κόσμο που έχει χτίσει ο Λάμπρος Φισφής και σκηνοθετεί ο Διονύση Φερεντίνος. Η οικογενειακή σειρά του MEGA συνεχίζει την παράδοση των έκτακτων εμφανίσεων, μετά τα πρόσφατα cameos του Χρήστου Λούλη και της Λένας Παπαληγούρα αλλά και τις συμμετοχές των Γιώργου Κωνσταντίνου, Παρθένας Χοροζίδου και Φαίης Σκορδά.