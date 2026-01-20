Νίκος Στραβελάκης για Μαρία Καρυστιανού: «Τη ρωτήσαμε για όλα, η ίδια δεν απάντησε»

«Τα περί ανθρωποφαγίας τα πετάω στα σκουπίδια» είπε ο Νίκος Στραβελάκης για τη συνέντευξη στη Μαρία Καρυστιανού.

Ο Νίκος Στραβελάκης και η Μίνα Καραμήτρου σήμερα, στον αέρα της εκπομπής «10 Παντού», απάντησαν για τη χθεσινή τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, τη σημερινή της ανάρτηση, αλλά και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

«Επειδή μας αφορά, θέλω να απαντήσω. Λέει η κυρία Καρυστιανού ότι υποβάλαμε άκαιρη ερώτηση. Άκαιρες ερωτήσεις στις συνεντεύξεις δεν υπάρχουν», είπε αρχικά ο Νίκος Στραβελάκης.

Ο Νίκος Στραβελάκης είπε στη συνέχεια: «Υπάρχουν απαντήσεις που τίθενται στην κρίση των πολιτών. Εμείς τη ρωτήσαμε για όλα τα θέματα, για όλη την αντζέντα, η ίδια δεν απάντησε. Στο συγκεκριμένο επέλεξε να απαντήσει. Και μάλιστα είπε κατά των αμβλώσεων, αλλά υπέρ των ομόφυλων ζευγαριών.

Εμείς ρωτάμε ότι θέλουμε και τα ρωτήσαμε όλα. Δεν το είπε κατά λάθος, είναι η άποψή της και είναι σεβαστή. Σήμερα λέει κάτι άλλο, σεβαστό κι αυτό. Η ίδια κρίνεται από τους πολίτες. Δεν υπάρχει ούτε παγίδευση, ούτε δικτατορία.

Αυτά που ακούω περί ανθρωποφαγίας τα πετάω στα σκουπίδια όπως είναι. Η δουλειά μας είναι να φέρνουμε απέναντί μας όλους τους πολιτικούς, από όλα τα κόμματα και να τους υποβάλλουμε τις πιο σκληρές ερωτήσεις. Εγώ αυτό έχω μάθει 40 χρόνια στη δημοσιογραφία».