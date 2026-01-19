Media

Ντέπυ Γκολεμά για Ελένη Τσολάκη: Δεν μπήκε η χρονιά λίγο περίεργα επειδή κόπηκε μια εκπομπή, άλλωστε ήταν αναμενόμενο

«Η Μπέττυ Μαγγίρα με καλύπτει απόλυτα σε όλα», είπε ακόμα η γνωστή τηλεκριτικός
Ντέπυ Γκολεμά
Η Ντέπυ Γκολεμά / NDP PHOTO

Η Ντέπυ Γκολεμά έκανε δηλώσεις για την Ελένη Τσολάκη που κόπηκε από τον ΑΝΤ1 και σχολίασε όλα τα τηλεοπτικά δρώμενα. 

Η γνωστή τηλεκριτικός μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Ηλία Σκουλά το πρωί της Δευτέρας (19.01.2026). Μάλιστα, η Ντέπυ Γκολεμά μίλησε για τα πάντα και σχολίασε το κόψιμο της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη. 

«Καλά, δεν μπήκε η χρονιά λίγο περίεργα επειδή κόπηκε μια εκπομπή. Άλλωστε, αυτό ήταν αναμενόμενο για όσους ήξεραν. Μην κοιτάς που όλοι το παίζουν τώρα αθώες περιστερές, ότι έπεσαν από τα σύννεφα. Ποτέ δεν είναι δίκαιο όταν ένας εργαζόμενος σταματάει την εκπομπή του», είπε αρχικά η Ντέπυ Γκολεμά. 

Η Ντέπυ Γκολεμά είπε στη συνέχεια: «Κάποιος θα πήγαινε στη θέση της Τσολάκη. Η Καραβάτου έχει συμβόλαιο και γι’ αυτό πάει. Μια χαρά “έδωσε” η Μακρυπούλια τον ΑΝΤ1 για την αλλαγή ώρας. Για να ισχυρίζεται ότι της έφυγαν τα νούμερα, κάτι θα ξέρει. Δεν μου αρέσει που επιστρέφει το YFSF, αυτό δείχνει ότι λείπει η φαντασία και η πρόοδος.

Η Μπέττυ Μαγγίρα με καλύπτει απόλυτα σε όλα. Αξίζει να έχει κάτι μέσα στους τόσους άχρηστους που υπάρχουν. Είναι η τρίτη επιστροφή του Αδύναμου Κρίκου, είπα στη Μαρία Μπακοδήμου ότι κάνει λάθος να τον παρουσιάσει. Προγράμματα σαν τον Αδύναμο Κρίκο δεν έχουν κοινό σήμερα».

