Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Δεν θα πήγαινα στο Survivor» – Το δώρο που της έκανε ο Φάνης Λαμπρόπουλος

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής του Φάνη Λαμπρόπουλου ήταν η Ντορέττα Παπαδημητρίου το βράδυ της Παρασκευής (27.2.26). Η ηθοποιός και παρουσιάστρια απάντησε, μεταξύ άλλων, και για το λόγο που είπε όχι στο Survivor.

«Πριν δύο χρόνια ήταν η πρώτη φορά που με πήραν για να μου προτείνουν να πάω στο Survivor», είπε αρχικά η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου είπε στη συνέχεια: «Δεν θα πήγαινα γιατί δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω, όχι στην κακουχία και στο φαγητό, αλλά δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω εύκολα στο στρατηγικό κομμάτι».

«Εγώ είμαι πολύ ανοικτό βιβλίο, δεν έχω ούτε κολπάκια, ούτε στρατηγικές. Οπότε, ή θα με έτρωγαν λάχανο από την πρώτη εβδομάδα γιατί αποκλείεται να είχα σκεφτεί όσο πονηρά θα έπρεπε να σκεφτώ ή θα περνούσα πάρα πολύ άσχημα», ανέφερε.