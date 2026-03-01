Ντορέττα Παπαδημητρίου για Survivor: «Θα με έτρωγαν λάχανο από την πρώτη εβδομάδα»

Τους λόγους που απέρριψε την πρόταση να πάει στο Survivor αποκάλυψε η Ντορέττα Παπαδημητρίου. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια είχε δεχτεί πρόσκληση να παίξει στο ριάλιτι επιβίωσης το 2024.

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής του Φάνη Λαμπρόπουλου η Ντορέττα Παπαδημητρίου απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τον λόγο που είπε όχι στο Survivor.

«Πριν δύο χρόνια ήταν η πρώτη φορά που με πήραν για να μου προτείνουν να πάω στο Survivor», είπε αρχικά η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου είπε στη συνέχεια: «Δεν θα πήγαινα γιατί δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω, όχι στην κακουχία και στο φαγητό, αλλά δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω εύκολα στο στρατηγικό κομμάτι».

«Εγώ είμαι πολύ ανοικτό βιβλίο, δεν έχω ούτε κολπάκια, ούτε στρατηγικές. Οπότε, ή θα με έτρωγαν λάχανο από την πρώτη εβδομάδα γιατί αποκλείεται να είχα σκεφτεί όσο πονηρά θα έπρεπε να σκεφτώ ή θα περνούσα πάρα πολύ άσχημα», τόνισε η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια.