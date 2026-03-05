O Akylas για τη Eurovision: Tο «Ferto» το έχει αγκαλιάσει η Ευρώπη, δεν έχουμε παίξει τα τελευταία μας χαρτιά

Ο Akylas μίλησε για το «Ferto» και για τα στοιχήματα σχετικά με τη φετινή Eurovision, τα οποία τον θέλουν να «ανεβοκατεβαίνει» σε μία από τις πρώτες πέντε θέσεις. Αρχικά, η Ελλάδα ήταν στην τρίτη θέση, ύστερα έπεσε στην πέμπτη και τώρα βρίσκεται στην τέταρτη θέση.

Ο νεαρός καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διεθνή διαγωνισμό με το κομμάτι «Ferto» παραχώρησε την Πέμπτη (05.03.2026) δηλώσεις στην εκπομπή «Το πρωινό». Ο Αkylas απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του Γρηγόρη Μπάκα και σχολίασε τις προβλέψεις για το τραγούδι του στη Eurovision.

«Παιδιά θα κατέβουμε, θα ανέβουμε, θα ξανακατέβουμε, θα ξαναανέβουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Δεν έχουμε παίξει κι εμείς τα τελευταία μας χαρτιά. Οπότε μην αγχωνόμαστε, ας απολαύσουμε όλη τη διαδικασία αυτή.

Στέλνουμε ένα κομμάτι το οποίο το ‘χει αγκαλιάσει η Ευρώπη, το οποίο τραγουδάνε παιδιά έξω στα Ελληνικά, χωρίς να ξέρουν καν τι λένε. Τραγουδάνε στα ελληνικά και αυτό είναι νομίζω από μόνο του πολύ σπουδαίο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ήταν πάρα πολύ ωραία. Το ευχαριστηθήκαμε, πάρα πολύ ωραία μας φιλοξένησαν εκεί πέρα», είπε στη συνέχεια ο Akylas το ταξίδι του στο Σαν Μαρίνο, ενώ αποκάλυψε πως του αρέσει πολύ το τραγούδι της Βουλγαρίας και της Ιταλίας.

Παράλληλα ο Akylas αναφέρθηκε στην εμπειρία του στο «The Voice», υπογραμμίζοντας με χιούμορ: «Έτσι όπως ήμουν στο Voice, ούτε εγώ θα γυρνούσα στον εαυτό μου αν με ρωτάς. Δεν ήξερα καν να τραγουδάω καλά, οπότε… Αφού με πάτησαν και με έσπρωξαν οι άλλοι, μια χαρά».