Ο δικαστής – επόμενο επεισόδιο: Ο Άλκης είναι έτοιμος να παραδοθεί

Η Κλέλια ζητά από τον Πέτρο να τη στηρίξει στη δίκη του Τάσου
Νικόλας Χαλκιαδάκης
Ο Νικόλας Χαλκιαδάκης

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ΑΝΤ1, «Ο δικαστής». Όσα θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Κυριακή 07 Δεκεμβρίου στις 22:45.

Κι ενώ μετά τη δίκη ο Μανώλης και η Αθηνά πολιορκούνται από τους δημοσιογράφους, ο Άλκης, παλεύοντας με τις ενοχές του, τσακώνεται με τη Φραντζέσκα και περιπλανιέται στους δρόμους πριν καταλήξει στα δικαστήρια, όπου και εμφανίζεται ξαφνικά, έτοιμος να παραδοθεί.

Ο δικαστής – Κυριακή 07 Δεκεμβρίου, στις 21:45

Επεισόδιο 10ο: Η Κλέλια ζητά από τον Πέτρο να τη στηρίξει στη δίκη του Τάσου και επιμένει να είναι η συνήγορός του, γι’ αυτό και εκείνος μεσολαβεί, ώστε να τα βρουν με τον Νώντα. Παράλληλα, ο Άλκης, που νιώθει τύψεις για την τροπή που πήραν οι εξελίξεις στην υπόθεση, αποφασίζει να μιλήσει στην Κλέλια. Κι ενώ μετά τη δίκη ο Μανώλης και η Αθηνά πολιορκούνται από τους δημοσιογράφους, ο Άλκης, παλεύοντας με τις ενοχές του, τσακώνεται με τη Φραντζέσκα και περιπλανιέται στους δρόμους πριν καταλήξει στα δικαστήρια, όπου και εμφανίζεται ξαφνικά, έτοιμος να παραδοθεί.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Γιώργος Χρανιώτης, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Μιχάλης Αρτεμισιάδης, Ειρήνη Μακρή, Πολύδωρος Βογιατζής, Αιμιλιανός Σταματάκης, Γιάννης Σύριος, Άλκηστις Πουλοπούλου, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη.

Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη Ιωαννίδου

Guest star, ο Γιώργος Κωνσταντίνου

Σενάριο: Νίκος Απειρανθίτης

Σύμβουλος σεναρίου: Βασίλης Σπηλιόπουλος

Σκηνοθεσία: Κώστας Αναγνωστόπουλος

Σύμβουλος project: Λευτέρης Χαρίτος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS

