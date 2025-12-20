Ο δικαστής – επόμενο επεισόδιο: Ο Τάσος οδηγείται στη φυλακή

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ΑΝΤ1, «Ο δικαστής». Όσα θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 22:45.

Ο Τάσος οδηγείται στη φυλακή και βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν εφιάλτη: στο ίδιο σωφρονιστικό κατάστημα κρατείται και ο γιος του Σταβέρη, έτοιμος να εκδικηθεί. Ο Πέτρος προσπαθεί απεγνωσμένα να τον προστατέψει, ενώ ο Άλκης λυγίζει κάτω από τις τύψεις.

Ο δικαστής – Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 21:45

Την ίδια στιγμή, ο Δράκος κινεί τα νήματα μέσα κι έξω από τη φυλακή, ενώ η Κλέλια και ο Πέτρος έρχονται πιο κοντά από ποτέ, υπό το βλέμμα κάποιου που τους παρακολουθεί. Από την άλλη, η Λέττα ανακαλύπτει τη φωτογραφία που μπορεί να αλλάξει τα πάντα και ο κλοιός γύρω από τον δικαστή αρχίζει να στενεύει…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Γιώργος Χρανιώτης, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Μιχάλης Αρτεμισιάδης, Ειρήνη Μακρή, Πολύδωρος Βογιατζής, Αιμιλιανός Σταματάκης, Γιάννης Σύριος, Άλκηστις Πουλοπούλου, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη.

Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη Ιωαννίδου

Guest star, ο Γιώργος Κωνσταντίνου

Σενάριο: Νίκος Απειρανθίτης

Σύμβουλος σεναρίου: Βασίλης Σπηλιόπουλος

Σκηνοθεσία: Κώστας Αναγνωστόπουλος

Σύμβουλος project: Λευτέρης Χαρίτος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS