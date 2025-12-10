Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης επέστρεψε στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» – «Εύχομαι κανείς να μην πάθει αυτό που έπαθα»

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια υγείας του και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης το μεσημέρι της Τετάρτης (10.12.2025) επέστρεψε στα τηλεοπτικά του καθήκοντα στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ.

Ο γνωστός ηθοποιός καλωσόρισε το κοινό στην εκπομπή και παράλληλα μίλησε για το πρόβλημα που αντιμετώπισε και ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τα μηνύματα αγάπης που του έστειλαν.

«Καλό μεσημέρι, όπου υπάρχει Ελλάδα. Εδώ είμαι και πάλι. Δε ξέρω αν σας έλειψα, εμένα πάλι μου λείψατε πάρα πολύ. Ήρθα πάλι πίσω σαν τον δολοφόνο. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα.

Ειλικρινά ήταν χιλιάδες τα μηνύματα. Δεν έχω ξαναπάρει ποτέ στη ζωή μου τόσα μηνύματα. Δεν έχω ξαναπάρει τόση αγάπη μαζεμένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κανείς από εσάς να μην το πάθει αυτό που έπαθα χθες με τον κολικό του νεφρού. Μια πολύ μικρή πετρούλα μπορεί να σε κάνει να νιώσεις πάρα πολύ άσχημα με πολύ δυνατό πόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για όλη τη συμπαράσταση» είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Εν τω μεταξύ, μερικές ώρες νωρίτερα η σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικολού βρέθηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» και αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας του Γιάννη Τσιμιτσέλη.

«Έχει ξυπνήσει τώρα… έχει βγει από το νοσοκομείο. Ελπίζω σήμερα να πάει και στην εκπομπή βάσει των οδηγιών του γιατρού. Είναι καλά. Είναι αυτό που έχουν νομίζω όλοι οι άντρες, ότι πολλές φορές θεωρούν ότι είναι σούπερ ήρωες και ότι κάτι που είχε πολλούς πυρετούς για πολλές μέρες και θεωρούσε ότι δεν είναι κάτι, τελικά είχε πνευμονία», είπε αρχικά.

«Πήγαινε κανονικά στην εκπομπή, μέχρι που την Παρασκευή τον είδα και δεν μπορούσε να μιλήσει, ήταν πάρα πολύ άσχημη η φωνή του και φαινόταν καταβεβλημένος. Τον κρατήσανε κατευθείαν μέσα, υπέγραψε για να βγει με δική του ευθύνη, και μετά ήρθε και ο κολικός του νεφρού και δέσαμε. Νομίζω θα πάνε όλα καλά, αρκεί να το προσέξει, γιατί υπάρχουν υποτροπιάσεις», πρόσθεσε για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη η Κατερίνα Γερονικολού.

«Το να ασχολούμαστε με την υγεία μας σοβαρά είναι πολιτισμός. Δεν είναι ευχάριστο να πηγαίνουμε στο γιατρό και να κάνουμε εξετάσεις, όλοι έχουμε καλύτερα πράγματα να κάνουμε, αλλά είναι θέμα πρόληψης. Στις δικές μας δουλειές, επειδή θεωρείσαι αναντικατάστατος, δεν είσαι ποτέ ανέμελα άρρωστος, είσαι πάντα ενοχικά άρρωστος. Χάνει κάποιος το μεροκάματό του, το κοινό δυσαρεστείται, ο παραγωγός χάνει χρήματα», δήλωσε στη συνέχεια.

Επίσης, η γνωστή ηθοποιός μίλησε και για τον δεσμό της τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, αναφέροντας ότι τα χρόνια που είναι μαζί είναι τα καλύτερα της ζωής της.

«Για μένα αυτά τα οκτώ χρόνια σχέσης είναι τα πιο όμορφα της ζωής μου. Νιώθω σαν να είμαι ακόμα στην αρχή. Δεν μου αρέσει καθόλου η ζήλια σαν αίσθημα, τη θεωρώ σαν να υποτιμάς τον εαυτό σου και να δείχνεις έλλειψη εμπιστοσύνης», δήλωσε η Κατερίνα Γερονικολού.