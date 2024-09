Ο Γιατρός – νέα επεισόδια: Μόνο η αγάπη μπορεί να επουλώσει τις πληγές

«Ο Γιατρός», με όχημα την ιστορία του Ανδρέα Βρεττού, του Doc, που επιστρέφει στη ζωή μετά το τραύμα της απώλειας της μνήμης, καθήλωσε, τη σεζόν που μας πέρασε, εκατομμύρια τηλεθεατές.

Τα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς του Alpha θα μας συναρπάσουν, έχοντας ως κεντρικό άξονα αφήγησης τη μεγάλη νέα αρχή που περιμένει τον Doc και τους συνεργάτες του, αφήνοντας πίσω τους την κρίσιμη περίοδο της έκτακτης υγειονομικής ανάγκης που δημιούργησε ο Covid-19.

Τα νέα επεισόδια της σειράς μιλούν για την ελπίδα και την εμπειρία της ασθένειας ως μια δεύτερη ευκαιρία, εστιάζοντας στην επιστροφή στην κανονικότητα μετά το τέλος της πανδημίας. Ο Αντρέας και οι συνάδελφοί του, αφού βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του πολέμου κατά του Covid-19, αρχίζουν να φροντίζουν ξανά με ενσυναίσθηση τους ασθενείς στην αναζήτηση διάγνωσης και θεραπείας.

Οι ήρωες θα πρέπει να ξεκινήσουν τις ζωές τους από την αρχή, αφού η συνθήκη του Covid -19 έφερε απώλειες και νέα δεδομένα. Στη μεγάλη περιπέτεια της επιστροφής στην κανονικότητα, αυτό που διακυβεύεται δεν είναι πλέον μόνο το μέλλον του Αντρέα, όπως στην πρώτη σεζόν, αλλά το μέλλον ολόκληρης της κλινικής, αφού απειλείται η ίδια της η ύπαρξη.

Μετά τη σύλληψη του Μάρκου Μαλτεζά στην Παθολογική Κλινική υπάρχει νέα διευθύντρια, η Χριστίνα Λαμπρινού. Και ο Doc πρέπει να υπερασπιστεί την ομάδα του και τη μέθοδο εργασίας του καθώς η νέα διευθύντρια θέλει να μετατρέψει την Παθολογική Κλινική σε φρούριο επαγρύπνησης απέναντι σε μελλοντικές πανδημίες.

Ο Αντρέας μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση

Ο Αντρέας καταλαβαίνει ότι έχει μόνο μια ευκαιρία να σώσει τη μέθοδό του και το τμήμα του: να αντιμετωπίσει μια δύσκολη πορεία ιατρικών και ψυχολογικών δοκιμασιών που θα του επιτρέψουν να ανακτήσει τον πραγματικό του ρόλο.

Να επιστρέψει στην Παθολογική Κλινική ως διευθυντής.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανακτήσει όλη την πρόοδο που έχει σημειώσει η ιατρική επιστήμη τα τελευταία δώδεκα χρόνια, αλλά επιπροσθέτως πρέπει να βρει τρόπο να αντιμετωπίσει το σύνδρομο του προμετωπιαίου λοβού, το οποίο του προέκυψε μετά τον πυροβολισμό του και το οποίο τον βάζει σε μια κατάσταση να λέει ό,τι του περνάει από το μυαλό, χωρίς φίλτρα: μια πολυτέλεια που ένας διευθυντής δεν μπορεί να έχει.

Πρεμιέρα, Παρασκευή 27/09/2024 , στις 21:00

Επεισόδιο 01 – «Μια νέα ζωή»

Φεβρουάριος 2020. Όλα δείχνουν πως το τμήμα της Παθολογικής, έτσι όπως το ξέραμε έως σήμερα, διαλύεται. Η Σοφία θα μετακομίσει στην Κρήτη, ο Μιχάλης σκέφτεται να εγκαταλείψει την ιατρική και ο Λεωνίδας με την Εύα θα φύγουν για την Αιθιοπία. Ακόμα και η Κέλλυ, που πλέον έχει τελειώσει το αγροτικό της, δε θέλει να κάνει ειδικότητα στη «Μέριμνα», προς μεγάλη απογοήτευση του πατέρα της. Ο Ανδρέας, αντιμέτωπος με όλα αυτά τα νέα μέτωπα, θα παλέψει με όλες του τις δυνάμεις να κρατήσει την ομάδα του ενωμένη. Θα παλέψει όμως και για την καρδιά της Άννας, η οποία ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή της. Και ενώ όλα δείχνουν να παίρνουν τον δρόμο τους, ένας νέος ιός από την Κίνα έρχεται να ανατρέψει τα σχέδια όλων.

Guest: Έλλη Τρίγγου, Γεωργία Μπανταδάκη.

Επεισόδιο 02 – «Ο πόλεμος τελείωσε»

Η πανδημία έχει πια τελειώσει και ο Ανδρέας έχει αποφασίσει να βρίσκεται εκτός νοσοκομείου. Παράλληλα στη «Μέριμνα» κάνουν την εμφάνισή τους νέα πρόσωπα που θα ανατρέψουν τα έως τώρα δεδομένα. Ένας καινούργιος παθολόγος στη θέση του Μιχάλη, ο Αλέξανδρος Χρηστίδης, και η, γνώριμη απ’ τα παλιά, Χριστίνα Λαμπρινού, με αναβαθμισμένο ρόλο. Πάνω απ’ όλα όμως, καταφτάνει ο νέος διευθυντής του νοσοκομείου, Αργύρης Σταθάτος, έτοιμος όπως όλα δείχνουν να διαλύσει την Παθολογική. Πέρα όμως από τις προσθήκες στο δυναμικό της ομάδας, ξεκινά έρευνα για την απόδοση ευθυνών κατά τους μήνες της πανδημίας βάζοντας την Άννα στο μάτι του κυκλώνα. Και τότε είναι που ο Ανδρέας αποφασίζει να επιστρέψει. Και, προκειμένου να προστατεύσει το τμήμα απ’ τον Σταθάτο και την Άννα από την έρευνα, είναι έτοιμος για μια θαρραλέα και αναπάντεχη επιλογή.

Guest: Κώστας Κόκλας, Αννέτα Κοτσαρίδου, Νίκος Γιαλελής, Λωξάντρα Λούκας, Γεωργία Σωτηριανάκου.

Απόδοση σεναρίου: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Βασιλική Τρουφάκου, Θάλεια Ματίκα, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννης Παπαζήσης, Θάνος Λέκκας, Αλέκος Συσσοβίτης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Τζωρτζίνα Λιώση, Μαριάννα Κιμούλη, Χρήστος Ζαν Μπατίστ, Αλέξανδρος Κωχ, Εφη Κάντζα, Έλενα Μεγγρέλη, Ηλέκτρα Μπαρούτα.

*Σε κάθε επεισόδιο συμμετέχουν διαφορετικοί guests.

Εκτέλεση Παραγωγής: Primavisione

Based on a Format Created by Francesco Arlanch and Viola Rispoli”

“Format licensed by Sony Pictures Television”

Δραματική σειρά ελληνικής παραγωγής 2024-2025.