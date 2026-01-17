Ο Γιώργος Κιμούλης για την πολυετή απουσία του από την τηλεόραση: Ήταν προτάσεις που δεν με κάλυπταν

Ο Γιώργος Κιμούλης παραχώρησε δηλώσεις μετά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των συντελεστών της θεατρικής παράστασης «Η Συνάντηση» και μίλησε για τα επαγγελματικά και την πολυετή αποχή του από την τηλεόραση. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης οριοθετεί τους στόχους του για τη νέα χρονιά και εμφανίζεται ικανοποιημένος από τα όσα έχει πετύχει.

Ο Γιώργος Κιμούλης έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», που προβλήθηκε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου και μεταξύ άλλων σχολίασε για την αποχή του από τη μικρή οθόνη: «Τυχαίνει που έχω σχεδόν 10 χρόνια να κάνω τηλεόραση, είμαι παιδί και της τηλεόρασης. Αν προκύψει κάποια στιγμή μια πρόταση που να την πιστεύω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην την αποδεχτώ».

Σχετικά με τις προτάσεις που του έγιναν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και τον λόγο που τις αρνήθηκε, ο Γιώργος Κιμούλης είπε: «Βεβαίως και μου έγιναν προτάσεις όλα αυτά τα χρόνια, απλώς ήταν προτάσεις που δεν με κάλυπταν».

Παραδέχτηκε ότι οφείλει πολλά στον παράγοντα της τύχης, για την επαγγελματική πορεία του. Δεν θέλησε πάντως να μιλήσει για τη δικαστική διαμάχη του, με την ηθοποιό Ζέτα Δούκα.

Προ μηνών ο Γιώργος Κιμούλης κρίθηκε ένοχος μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η Ζέτα Δούκα, για την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή κατάθεση. Η ηθοποιός δηλώνει απολύτως ικανοποιημένη και τονίζει ότι «θα συνεχίσει τον αγώνα της έως ότου λάμψει οριστικά και αμετάκλητα η αλήθεια σε όλα τα επίπεδα».