Ο Κώστας Κρομμύδας αποκάλυψε τον λόγο που άφησε την υποκριτική: «Δεν αισθανόμουν καλά στα γυρίσματα»

«Δεν αισθανόμουν καλά στα γυρίσματα, δεν ήμουν χαρούμενος», εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Κώστας Κρομμύδας για την περίοδο που εργαζόταν ως ηθοποιός σε τηλεοπτικά σίριαλ.

Ο γνωστός καλλιτέχνης βρέθηκε ως καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» το πρωί της Τετάρτης (03.09.2025). Μάλιστα, ο Κώστας Κρομμύδας, μεταξύ άλλων, μίλησε στην Κατερίνα Καραβάτου για την απόφασή του να μεταβεί από την υποκριτική στην συγγραφή.

«Με φώτισε ο Θεός και έκανα τη μετάβαση από την υποκριτική στη συγγραφή. Το τελευταίο διάστημα ειδικά δεν αισθανόμουν καλά στα γυρίσματα, ήταν λίγο δύσκολο. Ήμουν πορωμένος με την υποκριτική και συνεχίζω να είμαι και πιστεύω ότι θα είμαι αν προκύψει κάτι ωραίο», δήλωσε αρχικά

«Δυστυχώς τα πράγματα το τελευταίο διάστημα δεν ήταν έτσι όπως τα φανταζόμουν και μπορεί να ήμουν εγώ λάθος, να μην ήμουν σωστός. Μπορεί να περίμενα άλλα πράγματα και τελικά να μην ήταν έτσι όπως τα είχα φανταστεί. Δεν ήμουν χαρούμενος! Είμαι ευτυχισμένος που ασχολούμαι με τη συγγραφή βιβλίων», παραδέχτηκε ακόμα ο Κώστας Κρομμύδας.