Ο Μάρτιν Σκορσέζε διαλέγει για το Cinobo τις αγαπημένες του ταινίες από όλο τον κόσμο

Το Cinobo παρουσιάζει μια ξεχωριστή λίστα με κινηματογραφικά «διαμάντια» που ξεχώρισε ο σπουδαίος σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε.

Η streaming πλατφόρμα του Cinobo ενισχύει το περιεχόμενο της με μια συλλογή ταινιών που επέλεξε ο ασταμάτητος Μάρτιν Σκορσέζε, μέσω του Film Foundation. Το όραμα του αμερικανού σκηνοθέτη όταν δημιούργησε το συγκεκριμένο ίδρυμα το 1990, ήταν η αποκατάσταση και την ανάδειξη χαμένων θησαυρών του παγκόσμιου σινεμά.

Έτσι, σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Μπολόνια, ξεκίνησε το World Cinema Project, αποκαθιστώντας ταινίες που μέχρι τότε θεωρούνταν χαμένες.

Μάρτιν, τι να δω απόψε;

Το Cinobo εγκαινιάζει τη συνεργασία του με το Film Foundation και παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα συλλογικά αυτή την μεγαλειώδη προσπάθειά του, ξεκινώντας με 10 ταινίες που θα ανέβουν σταδιακά στην πλατφόρμα τους επόμενους μήνες.

Προσπαθώντας να κάνει πραγματικότητα το όραμα για προσβάσιμο σινεμά, δίνει την ευκαιρία στους συνδρομητές να έρθουν σε επαφή με άγνωστα διαμάντια του παγκόσμιου σινεμά – με ταινίες σε εξαιρετική κόπια, εντυπωσιακά αποκατεστημένες, με υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου. Οι τέσσερις πρώτες ταινίες της συλλογής (Τα Χρόνια της Φωτιάς, Πισότε, Η Μαύρη του…, Το Χρώμα του Ροδιού), έχουν ήδη ανέβει στο cinobo.com ενώ η λίστα θα ανανεώνεται καθόλη τη διάρκεια της σεζόν.

Λίγα λόγια για το Film Foundation

Το 1990, ο Μάρτιν Σκορσέζε έστειλε μια σειρά από επιστολές σε επιδραστικούς ανθρώπους του αμερικανικού σινεμά, απαιτώντας να βοηθήσουν ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορία του κινηματογράφου. Με εκατοντάδες φιλμ να είναι ήδη εξαφανισμένα και πολλά ακόμη να απειλούνται, ο Σκορσέζε τόνιζε τη σημασία της προστασίας του κινηματογραφικού αρχείου, καθώς και τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες χάρη στις οποίες πολλά φιλμ φθαρμένα από τον χρόνο, θα μπορούσαν να έχουν μια νέα ζωή με εξαιρετική εικόνα και ήχο για τους θεατές.

Έτσι γεννήθηκε το Film Foundation που ως σήμερα έχει υποστηρίξει πάνω από 1.000 αποκαταστάσεις ταινιών ενώ με την είσοδο στη νέα χιλιετία ξεκίνησε το πιο φιλόδοξο project του, το World Cinema Project. Η ιδέα πίσω από αυτό ήταν να χρηματοδοτηθούν αποκαταστάσεις σε σπάνια αριστουργήματα από όλο τον κόσμο και ειδικά από περιοχές που συχνά δεν είχαν τη μεγάλη προσοχή του κοινού.

Ως τώρα, 65 ταινίες από την Αφρική, την Ασία, την Ανατολική Ευρώπη και τη Νότια Αμερική, εξαφανισμένες για χρόνια, επανέρχονται στις οθόνες και μοιάζουν πια σαν καινούργιες.

Οι πρώτες ταινίες του αφιερώματος

Τα Χρόνια της Φωτιάς / Chronicle of the Years of Fire (1975)

Σκηνοθεσία: Μοχάμεντ Λάκνταρ-Αμίνα

Χρυσός Φοίνικας στις Κάννες το 1975 για μια επική και σχολαστική εξιστόρηση του πολέμου της Αλγερίας με πρωταγωνιστή τον δικό μας Γιώργο Βογιατζή, που παρουσιάζεται εδώ αποκατεστημένη με τη συμβολή του Film Foundation του Μάρτιν Σκορσέζε.

Σύνοψη: Ένα λεπτομερές χρονικό της εξέλιξης του αλγερινού εθνικιστικού κινήματος από το 1939 έως την έναρξη της επανάστασης την 1η Νοεμβρίου 1954. Ο Αχμέντ αφυπνίζεται σταδιακά για να αποκτήσει πολιτική συνείδηση κατά της αποικιοκρατίας, υπό το βλέμμα του γιου του, που γίνεται σύμβολο της νέας Αλγερίας.

Πισότε / Pixote (1980)

Σκηνοθεσία: Χέκτορ Μπαμπενκο

Με ένα μείγμα σκληρού ρεαλισμού και ανθρωπιάς, το πλήρως αποκαταστημένο από το Film Foundation φιλμ του Έκτορ Μπαμπένκο ρίχνει το ηλεκτρισμένο βλέμμα του στη νεολαία που παλεύει να επιβιώσει στο χαμηλότερο σκαλοπάτι της βραζιλιάνικης κοινωνίας τη δεκαετία του ’80.

Σύνοψη: Η ζωή ενός αγοριού στους δρόμους του Σάο Πάολο, το οποίο, αφού δραπετεύσει από ένα εφιαλτικό αναμορφωτήριο, θα καταφύγει σε μια ζωή βίαιου εγκλήματος, ακόμη και όταν θα σχηματίσει μια αυτοσχέδια οικογένεια με κάποιους άλλους απόκληρους.

Η Μαύρη του… / Black Girl (1966)

Σκηνοθεσία: Ουσμάνε Σεμπένε

Πολύτιμη τόσο κινηματογραφικά, όσο και πολιτισμικά, η αποκατεστημένη κόπια αυτής της ταινίας-σταθμού του Αφρικανικού σινεμά από το Film Foundation είναι ένα must-watch, μια στοιχειωτική όσο και απελευθερωτικά αποαποικιοποιημένη ματιά στην καταπίεση της μαύρης φυλής.

Σύνοψη: Η Ντιουάνα είναι μια νέα γυναίκα από τη Σενεγάλη που ζει σε ένα φτωχό χωριό κοντά στη Ντακάρ ελπίζοντας να βρει μια δουλειά. Σύντομα, θα αρχίσει να εργάζεται για μια οικογένεια Γάλλων που της προτείνει να τους ακολουθήσει στην Αντίμπ για να προσέχει τα παιδιά τους. Γρήγορα, όμως, η Ντιουάνα αντιλαμβάνεται ότι το αφεντικό της την έφερε μόνο και μόνο για να τους υπηρετεί, χωρίς καμία ανάπαυλα.

Το Χρώμα του Ροδιού / The Color of Pomegranates (1969)

Σκηνοθεσία: Σεργκέι Παρατζάνοφ

«Σαν να ανοίγεις μια πόρτα προς μια άλλη διάσταση». Έτσι περιέγραψε το θρυλικό φιλμ του Σεργκέι Παρατζάνοφ ο Μάρτιν Σκορσέζε, το Film Foundation του οποίου επέβλεψε την αποκατάσταση αυτού του μοναδικού κινηματογραφικού θυσαυρού, που μετουσιώνει σχεδόν μαγικά την ποίηση των λέξεων σε ποίηση της εικόνας.

Σύνοψη: Η ζωή του Αρμένιου ποιητή Σαγιάτ-Νόβα, από την παιδική του ηλικία έως το θάνατό του. Η πνευματική του διαδρομή, οι καλλιτεχνικές του προσπάθειες και οι εσωτερικές του συγκρούσεις μέσα στο πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο της Αρμενίας του 18ου αιώνα.

