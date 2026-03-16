Ο Μέμος Μπεγνής θυμάται τη σειρά «Μη μου λες αντίο»: Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε σκηνή και να μη γελάμε

Μια συνέντευξη γεμάτη… νοσταλγία έδωσε ο Μέμος Μπεγνής και θυμήθηκε τα πάντα για τη σειρά «Μη μου λες αντίο», του Μανούσου Μανουσάκη, που προβλήθηκε τη σεζόν 2004 – 2005 στον ΑΝΤ1.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε τη Δευτέρα (16.03.2026) στην κάμερα της «Όπου υπάρχει Ελλάδα», που παρουσιάζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, με τον οποίο συμπρωταγωνιστούσαν στην εν λόγω σειρά, μαζί με τη Θάλεια Ματίκα. Μάλιστα, ο Μέμος Μπεγνής δήλωσε ότι ταίριαζε πολύ με την τηλεοπτική του παρτενέρ και δεν υπήρχε σκηνή που να μην γελάσουν στα παρασκήνια.

«Θυμάμαι με πολύ νοσταλγία αυτή την πόλη. Μια πόλη άγνωστη στον πολύ κόσμο τότε, αλλά πολύ ιδιαίτερη. Έκτοτε έχω επιστρέψει αρκετές φορές και μάλιστα πρόσφατα, λόγω μιας παράστασης στην Κομοτηνή. Πολλοί άνθρωποι θυμόντουσαν ακόμη τη σειρά και ερχόντουσαν να μου μιλήσουν για εκείνη την περίοδο», είπε αρχικά.

«Θυμάμαι τους Έλληνες μουσουλμάνους που ζούσαν στον μαχαλά της Κομοτηνής, σε μικρά σπίτια με αυλές και πολλά λουλούδια. Ήταν σαν να έβλεπες την παλιά Ελλάδα του ’50 και του ’60. Μας άνοιγαν τα σπίτια τους για να βαφτούμε, να ντυθούμε και να αλλάξουμε ρούχα. Ήταν κάτι που δεν ξεχνιέται», πρόσθεσε ο Μέμος Μπεγνής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Γιάννη Τσιμιτσέλη που στο σίριαλ διεκδικούσαν την ίδια γυναίκα, τη Θάλεια Ματίκα.

«Στη σειρά ήμασταν αντίζηλοι. Υπήρχε ένταση ανάμεσα στους χαρακτήρες, γιατί ο Γιάννης ήταν ο μνηστήρας της Θάλειας Ματίκα και εγώ ερωτευόμουν τη Χριστίνα, ενώ υπήρχε και η σύγκρουση των θρησκειών. Υπήρχαν σκηνές που ο Γιάννης ερχόταν μέχρι την Κομοτηνή και μας κυνηγούσε στα βουνά», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε σκηνή και να μη γελάμε. Με τη Θάλεια Ματίκα είχαμε ταιριάξει πολύ ως άνθρωποι. Ακόμη και στις πιο δύσκολες σκηνές, γελάγαμε. Στην τελευταία σκηνή που τη κυνηγάω για να μη φύγει με το λεωφορείο, είχε τόσο κρύο που είχαν παγώσει οι μύες του προσώπου μας. Μετά από κάποιες ατάκες μπαίναμε σε αυτοκίνητο, πίναμε τσάι για να ζεσταθούμε και μετά συνεχίζαμε το γύρισμα», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Μέμος Μπεγνής.

«Ο Γιάννης είναι ένα παιδί που αγαπώ ιδιαίτερα. Μου αρέσει πολύ και σαν άνθρωπος και σαν ηθοποιός. Η συνεργασία μας ήταν άψογη, με πολύ χιούμορ και επαγγελματισμό», είπε αμέσως μετά για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Στη συνέχεια ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δήλωσε: «Μια υπέροχη ευκαιρία μάς έδωσε ο Μανούσος Μανουσάκης, να ’ναι καλά εκεί που είναι. Όλο αυτό μετατράπηκε σε μια εξαιρετική ανάμνηση για όλους μας.

Συζητούσαμε τις προάλλες για τη σχέση με την τηλεθέαση σήμερα και θυμηθήκαμε ότι το “Μη μου λες αντίο” είχε κλείσει με περίπου 60% τηλεθέαση στο τελευταίο επεισόδιο. Ήταν άλλες εποχές τότε».