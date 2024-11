Ο Τζον Κρασίνσκι θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά θρίλερ του Prime Video, «Silent River»

Ο ηθοποιός, Τζον Κρασίνσκι, στα πλαίσια της νέας δραματικής σειράς – θρίλερ του Prime Video, «Silent River», θα μεταμορφωθεί σε έναν κατά συρροή δολοφόνο των ΗΠΑ.

Πρωταγωνιστούν ο Μάθιου Ρις και ο Τζον Κρασίνσκι, ο οποίος θα βρίσκεται και στην παραγωγή μέσω της «Sunday Night Productions» ενώ θα σκηνοθετήσει και κάποια από τα επεισόδια της νέας σειράς. Το Silent River εξερευνά τις ρωγμές της μικρής πόλης της Αμερικής στον απόηχο της ανακάλυψης ενός κατά συρροή δολοφόνου ανάμεσά τους.

Η εταιρία παραγωγής του σταρ που ίδρυσε με την Άλισον Σέεγκερ ανανέωσε τη συνεργασία της με την Amazon MGM Studios.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τον Τζον Κρασίνσκι, την Άλισον Σέεγκερ και την «Sunday Night» σε αυτή τη συναρπαστική σειρά, η οποία εμβαθύνει στα μυστικά των αμερικανικών μικρών πόλεων», δήλωσε ο επικεφαλής του τηλεοπτικού τμήματος της Amazon MGM Studios, Βέρνον Σάντερς.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, η νέα παραγωγή του Άαρον Ράμπιν επικεντρώνεται «στα σημάδια που αφήνει ένας κατά συρροή δολοφόνος σε μια μικρή πόλη όταν ανακαλύπτεται από τους κατοίκους της». Όπως αναφέρει η σύνοψη, «οι ζωές των δύο πρωταγωνιστών συνδέονται περισσότερο από όσο φαντάζονται».

«Με τον Τζον και τον Μάθιου Ρις να έχουν αναλάβει τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε αυτή την υπέροχη ιστορία του ‘Ααρον Ράμπιν, οι τηλεθεατές μας σε όλο τον κόσμο θα αγωνιούν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού γεμάτου προκλήσεις ψυχολογικού θρίλερ» πρόσθεσε ο Σάντερς.

Ο Krasinski, ο οποίος θα σκηνοθετήσει το πρώτο επεισόδιο, αλλά και μερικά ακόμη διάσπαρτα επεισόδια.

Ο Matthew Rhys όπως και ο John Krasinski θα είναι επίσης παραγωγός της επερχόμενης σειράς μαζί με το δημιουργό και τον Andrew Bernstein ο οποίος θα εκτελεί και χρέη σκηνοθέτη.

Εκτός από αυτήν την ταινία, ο Κρασίνσκι πρωταγωνιστεί και στην επερχόμενη παραγωγή «Fountain of Youth» του Γκάι Ρίτσι.

Ο Τζον Κρασίνσκι είναι περισσότερο γνωστός για την εποχή του που έπαιζε τον Τζιμ Χάλπερτ στην επιτυχημένη σειρά του NBC «The Office», στην οποία πρωταγωνίστησε για εννέα σεζόν. Είναι επίσης γνωστός για το συν-σενάριο, τη σκηνοθεσία και τον ρόλο του ως πρωταγωνιστής στην ταινία του Netflix, «A Quiet Place», η οποία έκτοτε δημιούργησε ένα σίκουελ, το οποίο επίσης έγραψε και σκηνοθέτησε, καθώς και ένα πρίκουελ του οποίου ήταν παραγωγός.

Οι άλλες κινηματογραφικές του ταινίες στην οθόνη περιλαμβάνουν το «Away We go» και το “Shrek the Third”, ενώ σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στο μεγάλου μήκους «The Hollars» και διασκεύασε και σκηνοθέτησε μια μεγάλου μήκους έκδοση του βιβλίου του David Foster Wallace «Brief Interviews with Hideous Men».