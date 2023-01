Ξεκινήστε να σημειώνετε τις ημερομηνίες για τις δικές τέλειες βραδιές ταινίας με το Netflix το 2023. Έχουμε νέες ταινίες που πρέπει να δείτε, από τους αγαπημένους σας κινηματογραφιστές με τους αστέρες που αγαπάτε.

Είτε πρόκειται για μεγάλα μπλοκμπάστερ δράσης, κοινωνικά δράματα, ρομαντικές κωμωδίες, θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, διεθνείς αποδράσεις, οικογενειακές περιπέτειες ή αποκαλυπτικά ντοκιμαντέρ – προσφέρουμε ταινίες για όλους!

Δείτε ξανά αγαπημένους χαρακτήρες σε νέα σίκουελ, όπως στο Πρόσκληση για Φόνο 2 με τον Άνταμ Σάντλερ και την Τζένιφερ Άνιστον να επιστρέφουν ως ντετέκτιβ πλήρους απασχόλησης και το Φυγάδευση 2 με τον Κρις Χέμσγουορθ να φέρνει ακόμα πιο εκρηκτική δράση. Απολαύστε τον νέο κόσμο της ταινίας επιστημονικής φαντασίας και δράσης του Ζακ Σνάιντερ Rebel Moon.

Δείτε με κομμένη την ανάσα το θρίλερ του Σαμ Έσμαϊλ Leave the World Behind με την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Μαχερσάλα Άλι, την επιστροφή του Ίντρις Έλμπα στο Luther: Ο Έκπτωτος, καθώς και το δράμα του Ντέιβιντ Γέιτς The Pain Hustlers. Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε ζεστές, νοσταλγικές ρομαντικές κομεντί με τη Ρις Γουίδερσπουν και τον Άστον Κούτσερ στο Σπίτι Σου ή Σπίτι Μου;, καθώς και τους Νικόλ Κίντμαν, Ζακ Έφρον και Τζόι Κινγκ στο A Family Affair.

Βυθιστείτε στη δράση καθώς η Τζένιφερ Λόπεζ μεταμορφώνεται σε εκτελέστρια στο The Mother, ανακαλύψτε αν μπορεί ο Κέβιν Χαρτ να κάνει μια διεθνή ληστεία στην ταινία του Φ. Γκάρι Γκρέι Lift, απολαύστε το γεμάτο δράση Heart of Stone με πρωταγωνίστρια την Γκαλ Γκαντότ και δείτε τους Τζον Μπογιέγκα και Τζέιμι Φοξ στο συναρπαστικό μυστήριο δράσης Κλωνοποίησαν τον Ταϊρόν. Ζήστε μια περιπέτεια φαντασίας με τις Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Άντζελα Μπάσετ και Ρόμπιν Ράιτ στο Damsel ή κλάψτε από τα γέλια με τον Άνταμ Σάντλερ ως το ζωάκι της τάξης στην ταινία κινουμένων σχεδίων Leo.

Βρείτε μια ταινία για κάθε σας διάθεση το 2023 με το Netflix.

Δείτε το επίσημο τρέιλερ της παρουσίασης ταινιών 2023 του Netflix εδώ. Για περισσότερα σχετικά με τις νέες ταινίες που έρχονται στο Netflix φέτος, δείτε τη συλλογή ταινιών 2023 του Netflix εδώ.