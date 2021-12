To My French Film Festival της UniFrance έρχεται στην πλατφόρμα του Cinobo. Μαζί του μεταξύ άλλων, δύο από τις σημαντικότερες ελληνικές ταινίες της περσινής χρονιάς, τα Digger και Η Αναζήτηση της Λώρα Ντουράντ, σε αποκλειστική Α’ προβολή.

To Cinobo μπαίνει στο 2022 μιλώντας γαλλικά, ως επίσημος συνεργάτης της μεγάλης παγκόσμιας online γιορτής του γαλλικού σινεμά που παρουσιάζει κάθε χρόνο η UniFrance. Το 12ο My French Film Festival έρχεται στις 14 Ιανουαρίου και για έναν μήνα παρουσιάζει 30 νέες και ακυκλοφόρητες στην Ελλάδα ταινίες Α’ προβολής, δωρεάν για τους συνδρομητές του Cinobo, αλλά και προσβάσιμες σε όλους με τη χρήση του festival pass.

Μέσα στον πρώτο μήνα του χρόνου, δύο από τις ελληνικές ταινίες που αγαπήθηκαν περισσότερο τη χρονιά που πέρασε, έρχονται σε Α’ αποκλειστική προβολή στο Cinobo. Το Digger του Τζώρτζη Γρηγοράκη με τους εξαιρετικούςΒαγγέλη Μουρίκη και Αργύρη Πανταζάρα είναι η ελληνική ταινία της χρονιάς, η πρόταση της Ελλάδας για τα Όσκαρ, και η ταινία με 10 Βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (συμπεριλαμβανομένων των Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Α’ Ανδρικού Ρόλου). Μαζί με αυτό, έρχεται Η Αναζήτηση της Λώρα Ντουράντ σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μπαβέλλα, μια διασκεδαστική περιπέτεια με το δυνατό πρωταγωνιστικό δίδυμο των Μάκη Παπαδημητρίου και Μιχάλη Σαράντη.

Ακόμα στο Cinobo, το πολυσυζητημένο και αριστουργηματικό Ένα Ψηλό Κορίτσι του ανερχόμενου ρώσου σκηνοθέτη Καντεμίρ Μπαλάγκοφ, ταινία που το 2019 συναντούσε κανείς σε όλα τα βραβεία και τις best of λίστες. Σε Α’ προβολή αποκλειστικά στο Cinobo το τρυφερό Γάζα, Αγάπη μου έχει κάτι απ’ όλα: ρομάντσο, κωμωδία και πολιτική ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη. Το Μοντέλο με τον γνωστό βρετανό ηθοποιό, σκηνοθέτη και ράπερ Εντ Σκρέιν, μας αποκαλύπτει τον (όχι πάντα λαμπερό) κόσμο της μόδας, και η παλαιστινιακή δραματική περιπέτεια Όμαρ,βραβευμένη στις Κάννες και Υποψήφια για Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, μας γεμίζει σασπένς.

Στο Cinobo και οι παριζιάνοι Άθλιοι που εμπνέονται από το μυθιστόρημα του Ουγκώ φέρνοντάς το στο σήμερα και στο επίκαιρο θέμα της αστυνομικής βίας, ενώ από την άλλη άκρη της Ευρώπης, οι σπονδυλωτές Ιστορίες Μιας Νύχτας καταγράφουν τη διαφθορά στη Βουλγαρία μέσα από τα μάτια ταξιτζήδων σε βάρδια. Από το αγαπημένο των κινηματογραφόφιλων Ιράν έρχονται το φεστιβαλικό Ένας Ακέραιος Άνθρωπος, μια ιστορία διαφθοράς και αδικίας, αλλά και το απίθανο και πραγματικά μοναδικό Ένας Δράκος Έρχεται!, μια κωμωδία τρόμου με στοιχεία ντοκιμαντέρ (!). Τέλος, στην ελληνική αστυνομική περιπέτεια Μπλε Βασίλισσα θα δούμε με τρόπο που δεν έχουμε συνηθίσει στο εγχώριο σινεμά την ιστορία μιας ληστείας.

Αναλυτικά οι ταινίες του μήνα:

Οι Άθλιοι (Les Misérables)

Λατζ Λι

Βραβείο Επιτροπής στις Κάννες για μια εκρηκτική ταινία με φόντο ένα μονίμως ηλεκτρισμένο Παρίσι, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το κλασικό πια Μίσος.

Στις 3 Ιανουαρίου στο Cinobo

Η Αναζήτηση της Λώρα Ντουράντ (In the Strange Pursuit of Laura Durand)

Δημήτρης Μπαβέλλας

“Χειροποίητο” αναλογικό κινηματογραφικό κοκτέιλ με στοιχεία κωμωδίας δρόμου και γνήσιου buddy movie, με αναρχικό χιούμορ, αγνό σινεφίλ πνεύμα και αδάμαστη φαντασία.

Στις 4 Ιανουαρίου στο Cinobo

Το Μοντέλο (The Model)

Μαντς Μάτισεν

Η αλήθεια πίσω από τον “λαμπερό χώρο της μόδας” σε ένα δανέζικο θρίλερ που καθηλώνει με τη δική του σκοτεινή ομορφιά.

Στις 6 Ιανουαρίου στο Cinobo

Ένας Δράκος Έρχεται! (A Dragon Arrives!)

Μάνι Χαγκίγκι

Ένα απίστευτο και τολμηρό μείγμα φιλμ νουάρ, mockumentary και αχαλίνωτα σέξι φαντασιώσεων που μας ταξιδεύει στο Ιράν των 60s μέσα από τις αναμνήσεις ενός ντετέκτιβ.

Στις 7 Ιανουαρίου στο Cinobo

Ένα Ψηλό Κορίτσι (Beanpole)

Καντεμίρ Μπαλάκοφ

Ο Ρώσος Κάντεμιρ Μπαλάκοφ (Οι Δικοί μου Άνθρωποι) δημιουργεί μια αριστουργηματική κινηματογραφική εμπειρία που αγγίζει επίπεδα αρχαίας τραγωδίας.

Στις 10 Ιανουαρίου στο Cinobo

Digger

Τζώρτζης Γρηγοράκης

Πολυβραβευμένο σκηνοθετικό ντεμπούτο που τολμά να συγκεράσει το γουέστερν, την οικολογία και την αρχαία τραγωδία στην ελληνική επαρχία.

Στις 11 Ιανουαρίου στο Cinobo

Ένας Ακέραιος Άνθρωπος (A Man of Integrity)

Μοχάμαντ Ρασούλοφ

Με δίκαιη νίκη στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα των Καννών, η ταινία που έφερε στο προσκήνιο τον Μοχάμαντ Ρασούλοφ είναι άλλη μια απόδειξη της δύναμης του ιρανικού σινεμά.

Στις 13 Ιανουαρίου στο Cinobo

Ομάρ (Omar)

Χάνι Αμπού Ασάντ

O Χάνι Αμπού-Ασάντ (Παράδεισος: Τώρα) αφηγείται μια καθημερινή, ανθρώπινη ιστορία αγάπης σε ένα απάνθρωπο φόντο. Βραβευμένο στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ Καννών.

Στις 20 Ιανουαρίου στο Cinobo

Γάζα, Αγάπη Μου (Gaza mon Amour)

Άραμπ Νάσερ, Ταρζάν Νάσερ

Ο έρως χρόνια και πολιτικά αδιέξοδα δεν κοιτά σ’ αυτή την αναπάντεχη κομεντί από την Παλαιστίνη που σε αγκαλιάζει με γλυκιά μελαγχολία, τρυφερότητα και χιούμορ.

Στις 25 Ιανουαρίου στο Cinobo

Ιστορίες Μιας Νύχτας (Directions)

Στέφαν Κομαντάρεφ

Ο Βούλγαρος auteur Στέφαν Κομαντάρεφ πλέκει ένα συνταρακτικό δράμα γεμάτο ηθικά σταυροδρόμια που εντυπωσίασε στο Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ Καννών.

Στις 27 Ιανουαρίου στο Cinobo

Μπλε Βασίλισσα (Blue Queen)

Αλέξανδρος Σιπσίδης

Μια σύγχρονη αστυνομική περιπέτεια, εμπνευσμένη από την ταινία Συνήθεις Ύποπτοι και τους σπιρτόζικους διαλόγους του Κουέντιν Ταραντίνο.

Στις 31 Ιανουαρίου στο Cinobo