Όζι Όζμπορν: Στις 7 Οκτωβρίου κάνει πρεμιέρα το νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

Ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «No Escape From Now» προς τιμήν της μνήμης του Όζι Όζμπορν έρχεται μέσα στον Οκτώβριο και μέσω αυτού αναμένεται να έρθουν στην επιφάνεια πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του θρυλικού ερμηνευτή των «Black Sabbath» για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε από το 2019.

Το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα στην Paramount+ στις 7 Οκτωβρίου και θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα διεθνώς, εκτός από την Ιαπωνία. Σε αυτό η οικογένεια του Όζι Όζμπορν περιγράφει τις αλλαγές στη ζωή του μετά τον τραυματισμό του από πτώση τον Φεβρουάριο του 2019, ενώ περιέχει και συνεντεύξεις του αξέχαστου καλλιτέχνη.

Μάλιστα, ήδη κυκλοφορεί το τρέιλερ το οποίο περιέχει και μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του θρυλικού τραγουδιστή της heavy metal σκηνής.

Στο ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την οικογένεια γνωστού καλλιτέχνη, τη Σάρον, την Έιμι, την Κέλι και τον Τζακ Όζμπορν και έχει δίωρη διάρκεια, εκτός από τα προβλήματα υγείας του, περιλαμβάνεται και η επιστροφή του στη σκηνή τα τελευταία έξι χρόνια πριν από τον θάνατό του. Η οικογένεια συζητά τον τραυματισμό του από πτώση τον Φεβρουάριο του 2019, που τον οδήγησε στην ακύρωση της διετούς αποχαιρετιστήριας περιοδείας του.

«Περιγράφοντας λεπτομερώς τις πολυάριθμες διορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις του, τα κλιμακούμενα προβλήματα υγείας και τις προοδευτικές επιπτώσεις της διάγνωσης της νόσου του Πάρκινσον, το “Ozzy: No Escape From Now” προσφέρει ένα δυνατό, απέριττο πορτρέτο ενός άνδρα, υπογραμμίζοντας πώς ο συνεχιζόμενος χρόνιος πόνος του Όζι Όσμπορν επηρέασε την ψυχική του υγεία και επηρέασε τη μουσική που δημιούργησε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση για το ντοκιμαντέρ.

«Με έβγαλε από τη μελαγχολία. Με βοήθησε. Αυτό ήταν το καλύτερο φάρμακο που είχα ποτέ εκείνη τη στιγμή», ακούγεται να λέει ο ίδιος ο Όζι Όζμπορν για με τον Post Malone το 2019, και τα δύο άλμπουμ που ακολούθησαν.

Επίσης, στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν, ο Τόνι Αϊόμι των «Black Sabbath», ο κιθαρίστας του Όζι, Ζακ Γουάιλντ και καλλιτέχνες όπως οι Τομ Μορέλο, Μπίλι Κόργκαν, Τζέιμς Χέτφιλντ, Μπίλι Άιντολ και άλλοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω δουλειά δεν προοριζόταν ώστε να κυκλοφορήσει μετά τον θάνατο του Όζι Όζμπορν, καθώς εκείνος περιγράφει τη μάχη του που έδωσε ώστε να επιστρέψει στη σκηνή μετά από αρκετά χρόνια απουσίας.

Τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ υπογράφει η βραβευμένη με BAFTA Τάνια Αλεξάντερ.