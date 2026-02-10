Παιχνίδια εκδίκησης – επόμενο επεισόδιο: Ο Άγης ζητάει από την Άννα να ξαναβρεθούν και καταλήγουν σε ένα ξενοδοχείο

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται επιστρέφουν την Τετάρτη (04.02.2026) στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Η Βάνα αρχίζει να φέρεται στη Μαρίνα με περισσότερη συμπάθεια όπως παλιά. Παράλληλα, λέει στη Μάγια πως δεν θέλει να φύγουν και της ζητάει να αλλάξει γνώμη. Ο Άγης ζητάει από την Άννα να ξαναβρεθούν και καταλήγουν σε ένα ξενοδοχείο…

Παιχνίδια εκδίκησης – Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 72ο: Ο χρόνος περνάει αργά για την Κλέλια, που πλέον δεν βλέπει την ώρα να γεννήσει, ενώ η Μαρίνα ανησυχεί μήπως η απόφασή της να κάνουν παιδί με τον Χρήστο είναι βιαστική.

Από την άλλη, η Χρύσα δεν βλέπει με καλό μάτι την Αφροδίτη, που μπλέκεται όλο και πιο πολύ στη ζωή του Μάνου, και υποψιάζεται πως θέλει κάτι παραπάνω από το να γνωρίσει τον πατέρα της.

Την ίδια στιγμή, ο Μάρκος ζητάει από τον Άγη να ξανασκεφτεί τη μετακόμισή τους στο εξωτερικό και ο Άγης ερμηνεύει τη στάση του πεθερού του ως έλλειψη εμπιστοσύνης.

Η Βάνα συμφωνεί με τον Μάρκο πως ο Άγης χρησιμοποιεί την απόφασή να φύγουν στο εξωτερικό ως μοχλό πίεσης, ενώ αρχίζει να φέρεται στη Μαρίνα με περισσότερη συμπάθεια όπως παλιά. Παράλληλα, λέει στη Μάγια πως δεν θέλει να φύγουν και της ζητάει να αλλάξει γνώμη. Ο Άγης ζητάει από την Άννα να ξαναβρεθούν και καταλήγουν σε ένα ξενοδοχείο…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος.

Σενάριο: Γιάννης Σκαραγκάς

Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης

Σκηνοθέτης: Χρήστος Ζαχαράκης

Διάλογοι: Κωνσταντίνα Γιαχάλη, Πετρούλα Χρήστου

Εταιρεία εκτέλεσης παραγωγής: SILVERLINE MEDIA PRODUCTIONS S.A.

H σειρά «Παιχνίδια Εκδίκησης» βασίζεται στο format «Doctor Foster», που δημιουργήθηκε από την Drama Republic και διανέμεται από τα BBC Studios.

