Παύλος Κοντογιαννίδης: Στις κωμωδίες παίζουν στην υπερβολή, λες κι ο άλλος που τους παρακολουθεί είναι καθυστερημένος

Ο Παύλος Κοντογιαννίδης έδωσε μία νέα αποκαλυπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στις κωμωδίες που παίζουν σήμερα στην ελληνική τηλεόραση.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στο «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου και τόνισε για την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής τέχνης ότι είναι «μοναχικός καλλιτεχνικός καβαλάρης». Παράλληλα, ο Παύλος Κοντογιαννίδης ανέφερε ότι προτιμάει τα δράματα από τις κωμωδίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το είπα και άλλες φορές, στις κωμωδίες – όπως τις λένε – παίζουν μονίμως στην υπερβολή, λες και ο άλλος που τους παρακολουθεί είναι καθυστερημένος. Για μένα δεν υπάρχει κωμωδία ή δράμα, υπάρχει η ζωή, ο ρεαλισμός, η αλήθεια! Έτσι πρέπει να είμαστε αληθινοί. Επίσης, μου αρέσουν περισσότερο τα δράματα», σχολίασε ο Παύλος Κοντογιαννίδης για τις τηλεοπτικές σειρές που προβάλλονται αυτό το διάστημα στην τηλεόραση.

«Δεν ανήκω σε κάποιο λόμπι συμφερόντων. Είμαι ένας μοναχικός καλλιτεχνικός καβαλάρης. Όποιος με εκτιμά και με πιστεύει με φωνάζει για δουλειά και νομίζω κανείς δεν έχει μετανιώσει από τις συνεργασίες μου. Δεν είμαι δημιούργημα κανενός, είμαι ένας εξελισσόμενος καλλιτεχνικός οργανισμός που σε κάθε δουλειά μορφοποιείται αναλόγως.

Οι περισσότεροι δημιουργοί του χώρου θέλουν να σε παρουσιάζουν δημιούργημά τους. Δεν πιστεύουν στην αυτονομία και εγώ είμαι αυτόνομος και αυτοδημιούργητος τόσο καλλιτέχνης όσο και άνθρωπος, θα έλεγα», δήλωσε στην ίδια συνέντευξη ο Παύλος Κοντογιαννίδης.