Παύλος Σταματόπουλος: «Η πιο δύσκολη συνεργασία μου ήταν με τον Πέτρο Κωστόπουλο»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Παύλος Σταματόπουλος και αναφέρθηκε τόσο στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που πέρασε πριν από λίγα χρόνο τόσο στη συνεργασία της με τη Σίσσυ Χρηστίδου, την Ελένη Μενεγάκη, τον Πέτρο Κωστόπουλο και άλλα γνωστά τηλεοπτικά πρόσωπα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος ήταν καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» την Τετάρτη (22.04.2026) και μίλησε και για τις συνεργασίες του στην τηλεόραση, χαρακτηρίζοντας εκείνη με τον Πέτρο Κωστόπολο ως την πιο δύσκολη. Ακόμα η Σίσσυ Χρηστίδου «εισέβαλλε» και πλατό και μίλησε με λόγια αγάπης για τον Παύλο Σταματόπουλος.

«Έχω κάτι που κληρονόμησα από τη μητέρα μου, που βγάζω έρπη ανά κάποια χρόνια και το βγάζω στο μάτι και είναι ενοχλητικό. Κάνει την εμφάνισή του, αλλά εγώ ψυχολογικά νομίζω είμαι πάρα πολύ καλά. Συνήθως βγαίνει όταν είσαι πολύ καλά! Δηλαδή έχεις χαλαρώσει όλο το άγχος και όταν είσαι καλά τσουπ, βγαίνει», είπε αρχικά όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Αμέσως μετά ο Παύλος Σταματόουλος αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τη Σίσσυ Χρηστίδου τονίζοντας: «Εγώ τα τελευταία 8 χρόνια που δουλεύω με την Σίσσυ, είναι πάντα μία ωραία χρονιά. Δηλαδή, δεν μπορώ να θυμηθώ μια χρονιά που να έχω πει “πω πω πώς ζοριστήκαμε”. Φυσικά υπάρχουν τα προβλήματα, υπάρχουν τα ζόρια στη δουλειά, το να γίνει η εκπομπή, να βγει το περιεχόμενο, υπάρχουν κακές μέρες… Αλλά γενικότερα, overall, εγώ θα περνάω απ’ τα καλύτερά μου χρόνια».

«Με την Ελένη Μενεγάκη ήμουν 5 χρόνια και άλλα 5 με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Με τη Ναταλία Γερμανού ήμουνα 10 χρόνια. Με τη Ρούλα Κορομηλά ήμουνα στο “Bravo” 4 χρόνια σίγουρα», δήλωσε ακόμα, προσθέντας: «Τώρα είμαι 51 χρονών, τον Ιούλιο θα γίνω 52. Ξεκίνησα νέος, είμαι σε μία πολύ ωραία ηλικία».

Αμέσως μετά ο Παύλος Σταματόπουλος ανέφερε τι ξεχωρίζει από την κάθε συνεργασία του στην τηλεόραση.

«Από τη Ρούλα Κορομηλά ξεχωρίζω πάρα πολύ το γεγονός ότι η σκαλέτα ξεκινούσε και άλλαζε στην πορεία, και μέχρι τελευταία στιγμή πάντα άλλαζε. Επομένως ήσουν στην αδρεναλίνη, αλλά ωραίο. Με την Ελένη Μενεγάκη ξεχωρίζω την οργανωτικότητά της και το μυαλό της, την είχε τη σκαλέτα από την πρώτη στιγμή, επομένως είχε την ευθύνη και το αποτέλεσμα αυτής. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου είναι από τις παρουσιάστριες που θεωρώ ότι έχει αδικηθεί πάρα πολύ. Γιατί μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, και στα χέρια ενός αρχισυντάκτη είναι φοβερό εργαλείο», είπε.

«Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι μία παρουσιάστρια που για μένα, επειδή την έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και μένα με εντυπωσιάζει πολλές φορές. Δηλαδή, ξεκίνησε αλλιώς, αντιμετώπισε κάποιες συνθήκες διαφορετικές, προσαρμόστηκε, και το πήγε και ένα βήμα παρακάτω. Η Ναταλία επίσης», πρόσθεσε.

Τότε κλήθηκε να αποκαλύψει ποια ήταν η δυσκολότερη συνεργασία του και παραδέχτηκε ότι ήταν με τον Πέτρο Κωστόπουλο διότι κατέληξε με υπερκόπωση στο νοσοκομείο.

«Η πιο δύσκολη συνεργασία, για λόγους ώρας, δηλαδή είχα πολλά πράγματα να κάνω εκείνη την περίοδο, ήταν με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Γιατί είχα και το “Μες στην καλή χαρά”, είχα και ραδιόφωνο και το βραδινό. Επομένως εγώ πιέστηκα πάρα πολύ και έπαθα πραγματική υπερκόπωση. Πήγα στο νοσοκομείο. Γιατί νόμιζα ότι δεν βλέπω. Και τότε έκανα ραδιόφωνο με την Κατερίνα, τη Ζαρίφη και της λέω “την ώρα που κατέβαινα, έβλεπα στον δρόμο… Δεν βλέπω τα γράμματα”. Μου λέει “όγκος!” Λέω “τι γλυκιά”. (Γελάει). Είχε μια θεία της κάτι τέτοιο στο χωριό… απλά γελάμε τώρα! Ήταν πολύ γλυκιά, αλλά ήταν υπερκόπωση», εξομολογήθηκε.

Αμέσως μετά, ο Παύλος Σταματόπουλος αναφέρθηκε στο σοβαρό πρόβλημα υγεία που πέρασε.

«Έχω περάσει πριν από τρία τέσσερα χρόνια, πνευμονική εμβολή. Οι αρτηρίες μου βούλωσαν σε όλο το αριστερό πόδι και μετά μου το ‘παν, ήτανε μια πολύ δύσκολη κατάσταση η οποία ήταν θέμα ωρών… Επειδή μεσολάβησε ένα ταξίδι στη Μαδρίτη, και όταν έφτασα στο αεροδρόμιο, γενικότερα ένιωθα το πόδι μου κάπως περίεργα, αλλά είχα κάποιες δουλειές και λέω “θα πάω στον γιατρό την επόμενη μέρα”. Ευτυχώς ο γιατρός είναι κολλητός μου φίλος, ο παθολόγος μου και μου λέει “έλα, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα”. Με το που με εξέτασε μου λέει “ελπίζω να μην έχεις δουλειές αυτές τις μέρες γιατί μπαίνεις στο νοσοκομείο”. Και μπήκα στο νοσοκομείο, εγχείρηση, εντατική, διασωλήνωση και δέκα μέρες νοσηλεία», είπε ο γνωστός δημοσιογράφος.

«Δεν φοβήθηκα. Γενικότερα, όλα αυτά τα αντιμετωπίζω σαν να συμβαίνουν σε κάποιον άλλον. Δεν είναι κάτι που το φέρω βαρέως. Και επίσης το γεγονός ότι γυμναζόμουν και δεν κάπνιζα, βοήθησε πάρα πολύ. Και κρατάω το θετικό κομμάτι, ότι η στάση μου απέναντι στη ζωή, με βοήθησε σ’ αυτή τη δύσκολη στιγμή», σημείωσε ακόμα ο Παύλος Σταματόπουλος.

«Τις αρρώστιες, τις φοβάμαι. Φοβάμαι γενικότερα να μην… επειδή η μητέρα μου την έχασα από καρκίνο και ήταν 3 χρόνια πολύ δύσκολα, και για τον ασθενή είναι δύσκολο… Αλλά και για τον άνθρωπο που είναι δίπλα… Νομίζω ότι αυτή η φθορά της ασθένειας, που από ένα σημείο και μετά είναι δύσκολο να κάνεις κάποια πράγματα για να βοηθήσεις, αυτό είναι που φοβάμαι», παραδέχτηκε στη συνέχεια.

Τέλος η Σίσσυ Χρηστίδου «εισέβαλλε» στο πλατό και μίλησε για την αγάπη που τη δένει με τον αγαπημένο της φίλο, κουμπάρο και συνεργάτη.

«Όταν έμενε ο Παύλος μαζί μας, ήμουν και παντρεμένη, έφυγε πριν χωρίσω!Έχει πολλά χρόνια που έχουμε χωρίσει, πήγε στο πατρικό του… Πάρα πολύ δυσκολεύτηκα. Δηλαδή πιο πολύ δυσκολεύτηκα με τον αποχωρισμό μου από τον Παύλο… Αυτός είναι το στήριγμά μου, αυτός είναι ο άνθρωπός μου… Μαζί θα γεράσουμε! Δεν γλιτώνει», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου για τον Παύλο Σταματόπουλο.