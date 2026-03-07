Πέτρος Κωστόπουλος: Το να παριστάνει η Ελένη Μενεγάκη τη χαζή ή την άσχετη ήταν στημένο από την ίδια

Η Ελένη Μενεγάκη έγινε – για ακόμα μία φορά – θέμα συζήτησης στις ψυχαγωγικές εκπομπές και ο Πέτρος Κωστόπουλος θέλησε να μοιραστεί δημοσίως τη γνώμη του για την κουμπάρα του.

Το πρωί του Σαββάτου (07.03.2026) στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» της Κατερίνας Καραβάτου, ο δημοσιογράφος Νίκος Μισίρη είπε τη γνώμη του για την Ελένη Μενεγάκη, αναφέροντας ότι δε θέλει να τη δει ξανά τηλεοπτικά. Τα όσα είπε, όμως, προκάλεσαν την αντίδραση του Πέτρου Κωστόπουλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ελένη είναι γατόνι. Δηλαδή το τι πλάκα έχει κάνει στους τηλεκριτικούς η Μενεγάκη αυτά τα χρόνια δεν λέγεται. Το να παριστάνει η Μενεγάκη τη χαζή ή την άσχετη ή τον… λούτσο αν θυμάστε ή το έτσι, όλα αυτά ήταν στημένα από την ίδια και λέγαν οι άλλοι “χαζή, ξανθιά” και τα λοιπά. Μεγαλύτερο γατόνι δεν έχει η τηλεόραση. Οπότε τώρα έκανε μια ντρίπλα “τι θα κάνετε, τι θα κάνετε” και λέει “Αχ, καινούργια είσαι εσύ;”. Πέταξε την μπάλα στην κερκίδα κατευθείαν», είπε αρχικά ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Πάντως, εγώ να πω την προσωπική μου άποψη, γιατί παρακολουθώ τηλεόραση 25 χρόνια, που είμαι μες στην τηλεόραση. Εμένα η Ελένη δεν μου ‘χει λείψει και δεν το λέω με κακία. Δεν το λέω ούτε με καλή ούτε με κακία. Συμπλήρωσε τον κύκλο της. Ως τηλεθεατής δεν θέλω να ξαναδώ την Ελένη πια, ούτε στον ίδιο ρόλο. Την άποψή μου λέω», απάντησε ο Νίκος Μισίρης, προκαλώντας αντιδράσεις!

«Ποιος είσαι εσύ που θα αποφασίσεις ότι έκλεισε τον κύκλο της στην τηλεόραση η Ελένη;», τον ρώτησε η Αφροδίτη Γραμμέλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν υπάρχουν πια ιερά τοτέμ στην τηλεόραση. Έχω βαρεθεί να ακούω να λένε “να επιστρέψει η Ελένη, να επιστρέψει η Ρούλα, να επιστρέψουν όλοι”. Καθίστε ρε παιδιά. Πάμε στους επόμενους. Εγώ, κυρία Μενεγάκη, δε θα σας δω. Σκασίλα μου, αν επιστρέψει ή όχι», απάντησε ο Νίκος Μισίρης.

«Είχαμε κολλήσει και λέμε για κάποιους ανθρώπους που κάναν τηλεόραση σε μία εποχή που πραγματικά ο κόσμος δεν είχε τι άλλο να κάνει, δεν είχε το ίντερνετ, δεν είχε κάτι άλλο να ασχοληθεί και άνοιγε μία τηλεόραση, έκαναν καθολική τηλεθέαση.

Τώρα η Ελένη Μενεγάκη, αν επέστρεφε, δεν νομίζω ότι θα είχε την απήχηση που είχε τότε. Είχε την εξυπνάδα να μην κάνει τίποτα άλλο όλα τα χρόνια πέρα από αυτό που έκανε. Υπηρετούσε ένα συγκεκριμένο προϊόν. Τώρα πια, εν έτει 2026, δεν νομίζω ότι μπορεί να πιάσει», συμπλήρωσε.

«Έχει πει μια τρομακτική αφέλεια τώρα, χαζομάρα ο Νίκος. Δηλαδή λέει ότι η Ρούλα (σ.σ. Κορομηλά) και η Μενεγάκη γίναν σούπερ σταρ στην τηλεόραση, γιατί δεν υπήρχαν άλλοι. Πας καλά ρε; Υπάρχει μία λάμψη, είναι γάτα με πέταλα», ανέφερε στη συνέχεια ο Πέτρος Κωστόπουλος.