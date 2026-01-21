Πέτρος Κουσουλός: Δεν μπορώ να συγκριθώ με την Αγγελική Νικολούλη, δεν θεωρώ αντίπαλο την Ζήνα Κουτσελίνη

Ο Πέτρος Κουσουλός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (20-01-2026) και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την καριέρα του, τη φημολογούμενη κόντρα με την Αγγελική Νικολούλη και την Ζήνα Κουτσελίνη, αλλά και τον τρόπο που τον υποδέχτηκαν στον ΑΝΤ1. Ο παρουσιαστής ανέφερε πως έχει δεχτεί απειλές, αλλά όπως είπε, αυτές δεν τον έκαναν να φοβηθεί. Είναι αποφασισμένος να συνεχίσει με την ομάδα του και αισιοδοξεί πως οι επιτυχίες θα συνεχιστούν.

Ο Πέτρος Κουσουλός προανήγγειλε εξελίξεις στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, καθώς όπως είπε, τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει δείχνουν ότι πίσω από τη δραματική υπόθεση είναι πολύ πιθανό να κρύβεται ένα θέμα εμπορίας βρεφών. Στο ξεκίνημα της συνέντευξής του πάντως, στο «The 2night Show» αναφέρθηκε στις πιέσεις και στις απειλές ορισμένων, για να σταματήσουν την δημοσιογραφική του έρευνα.

Ο Πέτρος Κουσουλός είπε αρχικά πως «Έχω δεχτεί απειλές πολλάκις. Ο φόβος είναι το χειρότερο συναίσθημα γιατί σε παγώνει. Αδρανοποιείσαι και δεν μπορείς να παράξεις έργο. Δεν ένιωσα ότι πρέπει να σταματήσω, παρά το γεγονός ότι έχω δεχτεί απειλές ή ότι το καλοκαίρι έγιναν διάφορες ενέργειες ενώ οδηγούσα και ήμουν με τα παιδιά στο αυτοκίνητο. Έγιναν διάφορα πράγματα τα οποία έχω καταγγείλει εκεί που έπρεπε να τα καταγγείλω. Δεν φοβάμαι, γιατί έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Κοιμάμαι το βράδυ και πέφτω ήσυχος για ύπνο».

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος συμπλήρωσε: «Ξέρω ότι έχω κάνει τη δουλειά μου. Ενδεχομένως να έχω αδικήσει ορισμένους αλλά δεν το έχω κάνει με κακή πρόθεση ή θέλοντας να στοχοποιήσω κάποιον. Δεν μπαίνω καν σε αυτή τη διαδικασία. Όμως αν έχω αδικήσει κάποιον, θα έχω το θάρρος να πω ότι έκανα λάθος. Υπάρχει κάποιος που δεν κάνει στη δουλειά του λάθη; Λάθη δεν κάνουν αυτοί που δεν εργάζονται ή που δεν προσπαθούν».

Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ρώτησε για τις φημολογούμες κόντρες που υπάρχουν ανάμεσα στις ερευνητικές εκπομπές, με τον δημοσιογράφο να απαντά πως «Δεν είναι θέμα κόντρας αλλά υγιούς ανταγωνισμού. Κάθε εκπομπή θέλει την αποκλειστικότητά της. Εγώ δεν μπορώ να συγκριθώ με την Αγγελική Νικολούλη, που είναι στην κορυφή 35 χρόνια. Εγώ είμαι πολύ νεαρότερος και κάνουμε τη δική μας προσπάθεια, τα δικά μας βήματα».

Επίσης, ο Πέτρος Κουσουλός υπογράμμισε ότι «εν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο έχω να χωρίσω με την Αγγελική Νικολούλη και την οποιαδήποτε Νικολούλη. Την ίδια ερώτηση μου είχαν κάνει και για τη Ζήνα Κουτσελίνη. Δεν έχω να χωρίσω κάτι ούτε τους θεωρώ αντιπάλους, τους θεωρώ καλούς συναδέλφους δημοσιογράφους. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του με τον τρόπο που νομίζει. Ενδεχομένως για κάποιους ο τρόπος που χειρίζομαι εγώ δημοσιογραφικά τα θέματα είναι λίγο αμετροεπής, aggressive. Ο καθένας έχει το δικό του στυλ και αφήνει το δικό του αποτύπωμα και νομίζω ότι στην ελληνική τηλεόραση χωράνε τα πάντα».

Η συζήτηση κάποια στιγμή έφτασε στην Ειρήνη Μουρτζούκου, με την οποία ασχολήθηκε εκτενώς το 2025. Όπως είπε ο παρουσιαστής, το επόμενο διάστημα θα έρθουν εξελίξεις που θα προκαλέσουν συζητήσεις. «Στην υπόθεση της Μουρτζούκου θα έχουμε εξελίξεις, πίσω της κρύβεται κάτι σοβαρότερο και αναφέρομαι σε θέμα εμπορίας βρεφών» είπε μεταξύ άλλων.

«Πολλές φορές ίσως έχω υπάρξει λίγο ευερέθιστος. Εγώ δεν μπορώ να προσποιηθώ εκείνη τη στιγμή, όταν έχω ένα θέμα και ακούω να συντελείται η μέγιστη αδικία. Δεν μπορώ να προσποιηθώ και να το παίξω ότι είμαι Ελβετός, όταν βλέπω ότι υπάρχει μπροστά μου ένα σκάνδαλο ή μία καταγγελία πολύ σοβαρή, διακυβεύονται πολλά συμφέροντα από πίσω και ενδεχομένως να έχουν μπει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές ή κάποιοι να έχουν αδικηθεί. Θα βγω και θα το πω μες στεντόρεια φωνή. Δεν μετανιώνω. Σε ότι αφορά μερικές λεκτικές αμετροέπειες, που όντως έχουν υπάρξει, έχω μετανιώσει και έχω ζητήσει συγγνώμη» είπα ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

Όσον αφορά την μετακόμισή του στον ΑΝΤ1, σημείωσε ότι «Πάντα έχεις άγχος, ήταν μεγάλη μεταπήδηση αυτή του καλοκαιριού. Άλλα τα δεδομένα του Open και άλλα του ANT1, χωρίς να θέλω να μειώσω το Open το οποίο ήταν εξαιρετικό κανάλι. Αλλά νομίζω πως όταν έρχεσαι σε ένα κανάλι και καλείσαι από την αρχή να στήσεις μια ζώνη, είναι άλλο το κοινό, τελείως διαφορετικό. Ήταν ένα στοίχημα για εμάς. Πάμε καλά και εκτιμώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Είμαι ευγνώμων γιατί και στην παρουσίαση του προγράμματος αλλά και τα στελέχη του σταθμού, μας έχουν αγκαλιάσει και μας έχουν υποδεχτεί».

Δήλωσε μάλιστα πως «Πλέον στον ΑΝΤ1 είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και είμαι ευτυχισμένος για την απόφαση που πήρα το καλοκαίρι. Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Όταν είσαι σε ένα να περιβάλλον έχεις συνηθίσει μπαίνεις μέσα και βλέπεις τα ίδια πρόσωπα αρχίζεις και αμφιβάλλεις αν είναι η σωστή επιλογή να φύγεις. Τελικά είμαι πολύ συγκινημένος που μοιράζομαι αυτές τις σκέψεις, γιατί νιώθω ότι ανήκω σε μία μεγάλη οικογένεια».

«Ο Θανάσης είναι σαν δεύτερος πατέρας μου. Είμαστε κουμπάροι, είναι το στήριγμά μου, ο άνθρωπος που μοιράζομαι τις αγωνίες. Ήταν η μοναδική προϋπόθεση που έβαλα προκειμένου να γίνει η μεταπήδηση από το Open στον ΑΝΤ1» είπε για τον Θανάση Κατερινόπουλο.

«Αναφέρομαι σε αυτούς που είναι μπροστά από τις κάμερες. Ο Κατερινόπουλος ήταν για εμένα κάτι το οποίο αποτελούσε κόκκινη γραμμή. Του είπα ότι μαζί θα συνταξιοδοτηθούμε» είπε καταληκτικά ο Πέτρος Κουσουλός στην εκπομπή «The 2night Show».