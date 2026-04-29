Πέτρος Πολυχρονίδης για Νατάσα Κουβελά: Θα ήθελα πραγματικά να την έχω κόρη μου, είναι εξαιρετική

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (28-04-2026) και μίλησε για την καριέρα και την προσωπική ζωή του. Αναφέρθηκε στο πώς βρέθηκε στο τιμόνι του «Τροχού της Τύχης», τη σχέση αγάπης που έχει χτίσει με την τηλεοπτική παρτενέρ του στο τηλεπαιχνίδι του Star, Νατάσα Κουβελά, αλλά και στην σύζυγό του, που ήταν και παραμένει το μεγάλο του στήριγμα.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «The 2night Show» πως: «Στα κανάλια που δούλεψα και κυρίως στα αθλητικά με αθλητικό περιεχόμενο, ήταν να ταξιδεύω και να δείχνω το παρασκήνιο πίσω από το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι έντεκα μαντράχαλοι από εδώ και από εκεί που κλωτσάνε την μπάλα. Υπάρχει διαδικασία. Ποιος φτιάχνει την πίτσα για να την παραδώσει; Ξέρουν ότι οι ποδοσφαιριστές τρώνε τουλάχιστον 40 κουτιά πίτσα μετά από κάθε ματς; Εγώ το έκανα αυτό ρεπορτάζ. Αυτά και άλλα πολλά. Δεν έχω αφήσει ταράτσα που φαίνεται ο αγώνας και να μην έχω επισκεφτεί και την ώρα που βλέπουν να πω: “Τι κάνετε εδώ;”. Πάντα μου άρεσε το εναλλακτικό, η καλή τηλεόραση» δήλωσε αρχικά ο γνωστός παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, ο Πέτρος Πολυχρονίδης ανέφερε ότι «Μετά από 19 χρόνια στο αθλητικό ρεπορτάζ κέρδισα τη δουλειά μου, μετά το αθλητικό ρεπορτάζ. Οι άνθρωποι στο Star που εργάζομαι τα τελευταία 12 χρόνια με έκριναν από το αθλητικό-ταξιδιωτικό ρεπορτάζ και αξιολόγησαν εκεί ότι μπορώ να κάνω αυτό που δε φανταζόμουν ποτέ. Γιατί ήταν όχι στα πλάνα μου αλλά ούτε καν όνειρό μου.

Κάποια στιγμή ο υπεύθυνος στα “Kappa Studio”, που ήταν ηχολήπτης με πρότεινε και με πήραν τηλέφωνο. Πίστευα ότι έκαναν λάθος και ότι ήθελαν τον Γιώργο Πολυχρονίου. Την πρώτη φορά που με πήραν τηλέφωνο, τους το έκλεισα γιατί νόμιζα ότι ψάχνουν τον Γιώργο Πολυχρονίου. Δεν ήξερα καν ότι γίνεται κάστινγκ».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «Το κάστινγκ μου κράτησε κανένα δεκάλεπτο, γιατί πίστευα ότι έχω αποτύχει παταγωδώς. Δεν έχω δει ποτέ το δοκιμαστικό μου. Στο δοκιμαστικό υπήρχαν άνθρωποι του καναλιού, μέσα στον χώρο, τους οποίους επειδή δεν γνώριζα εκείνη τη στιγμή φατσικά, τους συμπεριφέρθηκα σαν κοινό. Δε φαντάστηκα ποτέ ότι ήταν η διεύθυνση του καναλιού εκεί. Έπαιξα την μπαλίτσα μου με τη διεύθυνση του καναλιού θεωρώντας ότι είναι άνθρωποι στο στούντιο. Θα μπω στη 13η σεζόν του Τροχού της Τύχης».

«Είμαι ο μακροβιότερος παρουσιαστής του “Τροχού της Τύχης”, μετά τον Pat Sajak. Στα 42 χρόνια σταμάτησε για να συνταξιοδοτηθεί και τη θέση του πήρε ο Ryan Seacrest. Η Vanna White, που είναι το κορίτσι του τροχού, κατέχει ρεκόρ Guinness και θα τη γνωρίσω φέτος. Έχω πρόσκληση να βρεθώ στο Λος Άντζελες το καλοκαίρι, στο πρώτο γύρισμα για να γνωρίσω τον Ryan Seacrest και την Vanna White που 44 χρόνια χειροκροτεί και ανοίγει τα γράμματα και να δω πώς λειτουργεί ο ορίτζιναλ “Τροχός της Τύχης” εδώ και 50 χρόνια στην Αμερική» υπογράμμισε ο παρουσιαστής του Star.

Στη συνέχεια, ο Πέτρος Πολυχρονίδης ανέφερε ότι «Δουλεύουμε σκληρά για να μπορούμε να ζούμε. Πηγαίνουμε ταξίδια με την Κατερίνα και τα παιδιά μας. Γεμίζω εμπειρίες τη ζωή μου. Δεν υπάρχει λόγος να τρως αυτή τη ζωή όπως είναι με το κομμάτι δουλειά-σπίτι, σπίτι-δουλειά. Από αυτό το άγχος κρατιούνται όλα. Με έφαγε και εμένα αυτό το άγχος πριν 12 χρόνια. Είπα: “Τα παρατάω. Τέλος”. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, εκτός από το τρύπιο στομάχι. Τότε άρχισαν όλα να μου πάνε όπως είναι σήμερα. Όταν παράτησα το άγχος του τι θα κάνω με τις δουλειές, κάνω τις δουλειές που κάνω σήμερα. Εκεί που έκανα μια δουλειά που ήταν ελαφρά πληρωμένη. Το αθλητικό ρεπορτάζ στην Ελλάδα δεν είναι μια καλοπληρωμένη δουλειά αλλά με πολλή επικινδυνότητα».

Όσον αφορά στην τηλεοπτική παρτενέρ του στο τηλεπαιχνίδι του Star, Νατάσα Κουβελά, ο Πέτρος Πολυχρονίδης απάντησε: «Εγώ και η γυναίκα μου έχουμε τη Νατάσα σαν κόρη μας. Δεν έχει και μεγάλη διαφορά από τον γιο μας, μόλις έξι χρόνια. Την έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ γιατί είναι ένα ευγενέστατο πλάσμα, που ήταν εκτός τηλεόρασης. Ο δρόμος την έφερε στον Τροχό της Τύχης και το έχει τιμήσει εδώ και πέντε χρόνια. Είναι εξαιρετική, θα ήθελα πραγματικά να την έχω κόρη μου. Τόσο πολύ την αγαπάμε και τη βλέπουμε σαν παιδί μας».

Μιλώντας για τη γυναικά του, ο Πέτρος Πολυχρονίδης σημείωσε ότι «Οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας, γιατί έχει αλλάξει η εποχή, είναι συνεργάτες ζωής. Δεν είναι η γυναίκα μου που κάνει το α,β ή γ. Οτιδήποτε έχω πετύχει στη ζωή μου, μεγάλο μερίδιο ευθύνης -ίσως και το ίδιο με εμένα- το έχει η γυναίκα μου. Με σηκώνει όταν πέφτω και με προσγειώνει όταν πάω να απογειωθώ και δεν πρέπει. Ο συνεργάτης είναι πολύτιμο πράγμα και το κάνω και εγώ από την πλευρά μου, αντιστοίχως, με τα δικά της ενδιαφέροντα. Προσπαθώ αν της προσφέρω ο,τι μπορώ. Η Κατερίνα δούλευε στο τραπεζικό σύστημα και το όνειρό της ήταν να φύγει για πάντα στην Αυστραλία. Είχε κάνει και τα χαρτιά της. Δυστυχώς γνώρισε εμένα και αναγκάστηκε να μείνει εδώ. Για αυτό την πήγα φέτος στην Αυστραλία, για να πραγματοποιήσουμε ένα μέρος του ονείρου».

«Ο γιος μου είναι 19 ετών και η κόρη μου 16. Στην εφηβεία ο,τι έχεις κάνει δεν είναι αρκετό για τα παιδιά σου. Το καταλαβαίνω, είναι δύσκολη εποχή και νομίζω ότι στα παιδιά μας πρέπει να μιλάμε πάρα πολύ».

«Έγινα πατέρας στα 29 μου και είμαι πολύ περήφανος για αυτό. Έχουν φτάσει σε μια ηλικία που ξέρουν ότι θα είμαι δίπλα τους πάντα αλλά πλέον αποφασίζουν μόνα τους για όλα στη ζωή τους» είπε καταληκτικά ο γνωστός παρουσιαστής.