Πηνελόπη Πιτσούλη: «Στους “Στάβλους της Εριέτας Ζαΐμη” δεν ήθελα να παίξω δεύτερο χρόνο»

«Ένας χρόνος ήταν αρκετός να είμαι “φυλακισμένη”», είπε με νόημα η Πηνελόπη Πιτσούλη.

Για την αγαπημένη σειρά «Στάβλοι της Εριέτας Ζαΐμη», τα παιδικά της χρόνια, τον πατέρα της αλλά και γενικότερα την οικογένειά της, μίλησε σήμερα το πρωί (03.10.2024) στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» η Πηνελόπη Πιτσούλη.

Η εκπομπή της Δανάης Μπάρκα για τις ανάγκες της συνέντευξης έβαλαν στην ηθοποιό να ακούσει το «Κοίτα κορμί» και να πει μία ιστορία πίσω αυτό το τραγούδι.

«Ο πατέρας μου είχε μεράκι να βγάλει μια ηθοποιό γιατί εκείνος έπαιζε, ήταν ερασιτέχνης. Ήμουν 3 – 4 χρόνων όταν μου έβαλε το τραγούδι. Εγώ όταν το άκουσα, ανέβηκα σε ένα τραπέζι και ξεκίνησα να χορεύω. Ο πατέρας μου τρελάθηκε όταν με είδε, είπε “ήρθε αυτό που θέλω”», είπε.

«Το “Στον λευκό τον πύργο” μου θύμισε τον άντρα μου τον Γιωργάκη, που τον γνώρισα στη Θεσσαλονίκη. Μου θύμισε τις τρεις αδερφές μου που μένουν στη Θεσσαλονίκη τις αγαπάω πολύ», είπε με συγκίνηση η γνωστή η ηθοποιός και συνέχισε:

«Το “Α Casa di irene” είναι το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε με τον σύζυγό μου και είναι το τραγούδι μας», περιέγραψε.

Όπως είπε αυτό ήταν και το τραγούδι που έπαιξε ο γιος τους στο πιάνο, σαν έκπληξη στην επέτειό τους.

«Ήταν πάρα πολύ ωραία έκπληξη», είπε.

Το “Αυτό που μια φορά συμβαίνει” μου θυμίζει την πρώτη φορά που δούλευα με τον γιο μου, δεν ήταν εύκολος συνεργάτης. Μου έβαζε τις φωνές», ανέφερε.

Όταν η εκπομπή της έβαλε το «There is no one like me», είπε:

«Θυμήθηκα. Οι “Στάβλοι της Εριέτας Ζαΐμη”. Εεε… το έκανα και αυτό. Πάντως σίγουρα δεν ήθελα να παίξω δεύτερο χρόνο. Έφυγα, ένας χρόνος ήταν αρκετός να είμαι “φυλακισμένη”», είπε.

Στο άκουσμα του τραγουδιού από τις «Επτά Θανάσιμες Πεθερές», είπε:

«Αχ, μου θύμισε πόσο ωραία σειρά ήταν. Αυτή η σειρά μου θυμίζει τη νύφη μου και το πόσο καλή πεθερά είμαι. Έχω όμως, και την καλύτερη νύφη του κόσμου. Το τραγούδι της σειράς μου θυμίζει και τη δική μου πεθερά, ήταν ένας άγγελος», είπε συγκινημένη για την πεθερά της που έχει φύγει από τη ζωή.