Πηνελόπη Πλάκα: «Στο χώρο μας η γυναίκα είναι πιο ριγμένη σε επίπεδο απολαβών» λέει η ηθοποιός

«Σπάνια θα τη δούμε σε ρόλο θιασάρχη» είπε μεταξύ άλλων η Πηνελόπη Πλάκα.

Κοινή συνέντευξη στο περιοδικό Hello και τη Σόνια Μαγγίνα παραχώρησαν η Πηνελόπη Πλάκα και η Πένυ Αγοραστού. Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν, μεταξύ άλλων, και για την αντιμετώπιση που έχουν οι γυναίκες στο χώρο.

Οι γυναίκες ηθοποιοί –περισσότερο από τους άντρες θα έλεγα- κρίνονται ή χαρακτηρίζονται από την εξωτερική τους εμφάνιση. Το έχετε αντιμετωπίσει αυτό;

Πένυ Αγοραστού: Ναι, αρκετές φορές. Ακόμη το αντιμετωπίζω. Εγώ που έχω λίγο περισσότερο ανεπτυγμένη τη θυληκή μου πλευρά πρέπει να αποδεικνύω κάθε φορά στους απέναντί μου ότι δεν είμαι μόνο αυτό. Και το χειρότερο είναι ότι πολλές φορές οι κριτικές και οι χαρακτηρισμοί έρχονται από τις ίδιες τις γυναίκες. Από την άλλη, σκέφτομαι «αν αυτό είναι το αβαντάζ σου, τότε γιατί να μην το εκμεταλλευτείς;».

Πηνελόπη Πλάκα: Φυσικά και το έχω αντιμετωπίσει. Το να είσαι γυναίκα είναι δύσκολο πράγμα ακόμα και σήμερα, όχι μόνο στη δουλειά μας, γενικά στην κοινωνία. Μια γυναίκα θα τη χαρακτηρίσουν από την εμφάνιση και τις προσωπικές επιλογές της και μπορεί να συνδέσουν τα παραπάνω με την επαγγελματική της πορεία. Στους άντρες αυτό δεν συμβαίνει. Επίσης, στο χώρο μας, η γυναίκα είναι πιο ριγμένη και σε επίπεδο απολαβών, ενώ σπάνια θα τη δούμε σε ρόλο θιασάρχη. Ως κοινωνία θέλουμε πολλή δουλειά ακόμη για να κατακτήσουμε την ισότητα που όλες επιδιώκουμε.