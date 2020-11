Ποιες ταινίες και σειρές βλέπουν τώρα οι Έλληνες στο Netflix

Τι βλέπουν οι Έλληνες στο Netflix. Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς ταινίες και τηλεοπτικές σειρές αυτές τις μέρες.

Καραντίνα… part 2, και δεν είναι λίγοι αυτοί που επιλέγουν Netflix για την ψυχαγωγία τους. Η δημοφιλής πλατφόρμα streaming δίνει στη δημοσιότητα, ανά τακτά διαστήματα, μία λίστα με τις κορυφαίες επιλογές των συνδρομητών της.

Σίγουρα, η σειρά που έχει συζητηθεί όσο ελάχιστες τα τελευταία χρόνια είναι Το Γκαμπί της Βασίλισσας (The Queens Gambit). Δείτε ποιες είναι οι κορυφαίες επιλογές στην Ελλάδα αυτή την περίοδο.

Το Γκαμπί της Βασίλισσας (The Queens Gambit): Η Άνια Τέιλορ-Τζόι (“Διχασμένος”) πρωταγωνιστεί στη σειρά του Σκοτ Φρανκ από το μυθιστόρημα του Γουόλτερ Τίβις. Δεκαετία του 1950. Σ’ ένα ορφανοτροφείο, ένα κορίτσι αποκαλύπτει το σπάνιο ταλέντο του στο σκάκι και ξεκινά το ταξίδι του προς τη δόξα, ενώ παλεύει με τον εθισμό του. Πρωταγωνιστούν: Άνια Τέιλορ-Τζόι, Μπιλ Καμπ, Μαριέλ Χέλερ. Δημιουργοί: Σκοτ Φρανκ, Άλαν Σκοτ.

Το Στέμμα (The Crown): Κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Σειράς και χάρισε Emmy στην Κλερ Φόι και τον Τζον Λίθγκοου. Στο επίκεντρο της σειράς βρίσκονται οι συγκρούσεις και οι έρωτες κατά τη βασιλεία της Ελισάβετ Β’ και τα γεγονότα που διαμόρφωσαν το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, Τομπάιας Μένζις. Δημιουργοί: Πίτερ Μόργκαν.

Φονικές Μηχανές (Mortal Engines): Η συγγραφική ομάδα του “Άρχοντα των Δαχτυλιδιών” διασκευάζει το βιβλίο του Φίλιπ Ριβ. Πρωταγωνιστεί ο Ρόμπερτ Σίχαν. Σε έναν μετα-αποκαλυπτικό νέο κόσμο, μια νεαρή και οι επαναστάτες φίλοι της προσπαθούν να σταματήσουν την τεράστια κινητή πόλη του Λονδίνου πριν καταστρέψει τα πάντα. Πρωταγωνιστούν: Χέρα Χίλμαρ, Ρόμπερτ Σίχαν, Χιούγκο Γουίβινγκ.

Χαμένη (Perdida): Αναζητώντας την κόρη του που έχει πέσει θύμα απαγωγής, ο Αντόνιο πυροδοτεί εξελίξεις που επηρεάζουν πολλούς όταν κανονίζει να μπει σε μια φυλακή της Κολομβίας. Πρωταγωνιστούν: Ντανιέλ Γκράο, Καρολίνα Λαπαούσα, Μέλανι Ολιβάρες. Δημιουργοί: Νάτσο Λόπεζ, Ρουθ Γκαρσία, Νταβίντ Ολίβα.

Η Έμιλι στο Παρίσι (Emily in Paris): Η Λίλι Κόλινς εντυπωσιάζει το Παρίσι με το στιλ της, σε μια σειρά παραγωγής του Ντάρεν Σταρ (“Sex and the City”). Έχοντας βρει τη δουλειά των ονείρων της στο Παρίσι, η Έμιλι Κούπερ, στέλεχος μάρκετινγκ από το Σικάγο, πρέπει να συνδυάσει δουλειά, φιλίες και έρωτα στη νέα ζωή της. Πρωταγωνιστούν: Λίλι Κόλινς, Φιλιπίν Λιρόι Μπολιέ, Άσλεϊ Παρκ. Δημιουργοί: Ντάρεν Σταρ.

Η Ζωή Μπροστά σου (The Life Ahead): Η βραβευμένη με Όσκαρ Σοφία Λόρεν στην ταινία που σκηνοθετεί ο γιος της, Εντοάρντο Πόντι. Από βιβλίο του Ρομέν Γκαρί. Μια γυναίκα που επέζησε από το Ολοκαύτωμα και τώρα φροντίζει παιδιά αναπτύσσει μια ιδιαίτερη φιλία με ένα αγόρι που αναλαμβάνει να φροντίσει αφότου την έκλεψε. Πρωταγωνιστούν: Σοφία Λόρεν, Ιμπραχίμα Γκέγε, Ρενάτο Καρπεντιέρι.

Οι Ευνοούμενοι του Μίδα (The Minions of Midas): Ο Λούις Τοσάρ (“Κελί 211”) και η Μάρτα Μπελμόντε (“Servir y proteger”) ηγούνται του λαμπερού ισπανικού καστ. Ένας εκατομμυριούχος εκδότης εκβιάζεται και πρέπει να πάρει μια απόφαση ζωής ή θανάτου. Εμπνευσμένη από ιστορία του Τζακ Λόντον, αλλά με φόντο τη σύγχρονη Μαδρίτη. Πρωταγωνιστούν: Λούις Τοσάρ, Μάρτα Μπελμόντε, Γκιγέρμο Τολέδο. Δημιουργοί: Ματέο Χιλ, Μιγκέλ Μπάρος.