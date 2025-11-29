Media

Πολ Γουόκερ: 12 χρόνια από τον θάνατό του – Η συγκινητική ανάρτηση του Βιν Ντίζελ

Ο Πολ Γουόκερ έγινε παγκόσμια γνωστός ως ο Brian O'Conner από την κινηματογραφική σειρά «Fast & Furious» («Μαχητές των Δρόμων»)
Ο Vin Diesel και ο Paul Walker στην παρουσίαση της ταινίας «Fast and Furious, New Model, Original Parts»
Ο Vin Diesel και ο Paul Walker στην παρουσίαση της ταινίας «Fast and Furious, New Model, Original Parts» / EPA / Φωτογραφία Moisιs Pablo

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, από τον θάνατο του Πολ Γουόκερ σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Με επτά λέξεις κάτω από μία φωτογραφία τους τιμά τη μνήμη του φίλου και συνεργάτη του στη σειρά «Fast & Furious» ο Βιν Ντίζελ

Ο Βιν Ντίζελ δεν ξέχασε την επέτειο και ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram το Σάββατο (29.11.2025) μία φωτογραφία του με τον Πολ Γουόκερ.

Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο ο Γουόκερ κάθεται σε σκαλοπάτια σκεπτικός και σχεδόν μελαγχολικός.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης o Ντίζελ έγραψε: 

«Δώδεκα χρόνια… Δεν περνάει μέρα… Μου λείπεις».

 
 
 
 
 
Ο Πολ Γουόκερ «έφυγε» από τη ζωή στις 30 Νοεμβρίου 2013, σε ηλικία 40 ετών, έπειτα από αυτοκινητικό δυστύχημα στην Καλιφόρνια.

Ο Γουόκερ που έγινε παγκόσμια γνωστός ως Brian O’Conner από την κινηματογραφική σειρά «Fast & Furious» («Μαχητές των Δρόμων»), όπου πρωταγωνίστησε με τον Βιν Ντίζελ ως Dominic Toretto, άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στον χώρο του θεάματος όσο και στην καρδιά του κοινού.

Η κληρονομιά του, ωστόσο, παραμένει ζωντανή, κυρίως μέσω του φιλανθρωπικού του έργου. Ο Γουόκερ ήταν ο ιδρυτής του οργανισμού Reach Out Worldwide (ROWW), για την παροχή βοήθειας σε κατοίκους περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

