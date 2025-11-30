Porto Leone – spoiler: Ο Γρηγόρης κάνει πρόταση γάμου στην Άντζελα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το περιοδικό Τηλέραμα, στα επόμενα επεισόδια του «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, η Γαλήνη από τη στιγμή που της είπε ο Γιάμαρης πως η Άντζελα ήταν ζευγάρι με τον Στράτο δεν μπορεί να ηρεμήσει. Θέλει να προστατεύσει τον Γρηγόρη αλλά εκείνος είναι τόσο ερωτευμένος με την Άντζελα που παίρνει την απόφαση να επισημοποιήσει τη σχέση τους. Ο μόνος άνθρωπος που εξομολογείται τον σκοπό του είναι ο πατέρας του, ο οποίος χαίρεται για την επιλογή του και τον βοηθάει να διαλέξει τις βέρες για τον επικείμενο αρραβώνα τους.

Ο Γρηγόρης πλέει σε πελάγη ευτυχίας και ανυπομονεί για τη μεγάλη αυτή στιγμή. Όταν βρίσκονται στο γραφείο ο Γρηγόρης εξομολογείται στην γραμματέα πόσο πολύ την αγαπάει και την φιλάει με πάθος. Οι ώρες περνούν και στο σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη, η Λένα ανακοινώνει στους γονείς της ότι ο Γρηγόρης ζήτησε από εκείνη, τον Χρόνη και τον Ορέστη να βγουν το βράδυ.

Ο Κώστας δεν λέει στην Γαλήνη ότι ο γιος τους σκοπεύει να αρραβωνιαστεί την Άντζελα. Απλά προσπαθεί να την πείσει να αποδεχτεί την επιλογή του να είναι μαζί της. Την ίδια στιγμή, ο Γρηγόρης βρίσκεται στο δωμάτιό του και ετοιμάζεται. Από τη μια είναι αγχωμένος και από την άλλη ανυπομονεί να επισημοποιήσει τη σχέση του με την Άντζελα, αγνοώντας φυσικά ότι είναι θύμα μιας καλοστημένης παγίδας που του έχει στήσει εκείνη μαζί με την Αλεξάνδρα. Ξαφνικά μπαίνει στο δωμάτιο η μητέρα του και από τα χέρια του πέφτει η μια βέρα.

Όταν η Γαλήνη τη βλέπει και συνειδητοποιεί τι πάει να κάνει ο γιος της σοκάρεται. Προσπαθεί να τον εμποδίσει με διάφορα επιχειρήματα αλλά μάταια. Ο Γρηγόρης είναι αποφασισμένος. Eκείνος φεύγει από το σπίτι και πηγαίνει σε ένα ταβερνάκι μαζί με την αγαπημένη του, τα αδέλφια του και τον Χρόνη. Όλοι αναρωτιούνται ποιος είναι ο λόγος αυτής της συνάντησης με την Άντζελα να αρχίζει να αγχώνεται.

Ξαφνικά ο Γρηγόρης βγάζει ένα κουτί και περνάει τη βέρα στο δάχτυλο της Άντζελας. Εκείνη είναι σοκαρισμένη αλλά και συγκινημένη. Η Λένα, ο Ορέστης και ο Χρόνης τους εύχονται να ζήσουν, ενώ ο Γρηγόρης φιλάει την Άντζελα. Της ψιθυρίζει στο αυτί πως από εδώ και πέρα θα μπορούν να κοιμούνται και να ξυπνούν μαζί και εκείνη του εξομολογείται πόσο ευτυχισμένη είναι.