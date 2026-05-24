Porto Leone – spoiler: Ο Χρόνης σπάει στο ξύλο τον Αντρέα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στο «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθεί, ο Χρόνης, ο οποίος αποφασίζει να παρακολουθήσει κρυφά τη Λένα κι όταν τη βλέπει να συναντάει τον Αντρέα, ορμάει πάνω του και αρχίζει να τον χτυπάει με μανία.

O Αντρέας είναι αποφασισμένος να βοηθήσει τη Λένα να κρατήσει ξανά στην αγκαλιά της το παιδί της. Ο νεαρός είναι έτοιμος να βρεθεί ακόμα και απέναντι από τη μητέρα του, η οποία έχει αρπάξει το μικρό αγοράκι. Κάποια στιγμή, στη συνέχεια της σειράς, ο Αντρέας μαθαίνει ότι η Αλεξάνδρα σκοπεύει να πάρει το μωρό και να το σκάσει μακριά από όλους. Πανικοβλημένος, τηλεφωνεί στη Λένα και της ζητάει να συναντηθούν αμέσως, γιατί έχει να της πει κάτι πολύ σοβαρό.

Εκείνη τη στιγμή φτάνει στο σπίτι ο Χρόνης και η κοπέλα τού λέει ότι πρέπει να φύγει αμέσως για μια σημαντική δουλειά. Εκείνος την αρπάζει από το χέρι και τη ρωτάει εξοργισμένος πού σκοπεύει να πάει, υπενθυμίζοντάς της ότι σε λίγες ημέρες θα γίνει και επίσημα γυναίκα του και πρέπει να γνωρίζει.

Πριν προλάβει όμως η Λένα να απαντήσει, εμφανίζεται η Γαλήνη, η οποία καλύπτει την κόρη της λέγοντάς του πως η ίδια τη στέλνει σε μια δική τους δουλειά. Ο Χρόνης δεν πείθεται και αποφασίζει να παρακολουθήσει τη Λένα. Έτσι, όταν η κοπέλα φεύγει, βρίσκει μια δικαιολογία και αποχωρεί κι εκείνος από το σπίτι της οικογένειας. Γίνεται σκιά της Λένας και φροντίζει να μην τον πάρει χαμπάρι. Η κοπέλα πηγαίνει τρέχοντας στον Αντρέα, ο οποίος της αποκαλύπτει ότι η μητέρα του σκοπεύει να το σκάσει μαζί με το παιδί της.

Στο άκουσμα της είδησης, η Λένα τρελαίνεται, τότε όμως εμφανίζεται ο Χρόνης. Ο τελευταίος ορμάει με μανία πάνω στον Αντρέα και αρχίζει να τον χτυπάει άσχημα. Η Λένα ουρλιάζει και προσπαθεί να τον απομακρύνει, αλλά μάταια. Οι δυο τους παίζουν ξύλο, με τον Χρόνη να τον ρωτάει ξανά και ξανά τι δουλειά έχει με τη γυναίκα του!

Τότε ο Αντρέας με όλη του τη δύναμη τον χτυπάει στο πρόσωπο και τον ρίχνει στο έδαφος, αλλά ο Χρόνης δεν πτοείται. Τον κλοτσάει δυνατά στα πόδια, και ο Αντρέας, που πονάει ακόμα στο χτυπημένο του πόδι, σωριάζεται στο έδαφος. Σε έξαλλη κατάσταση, ο Χρόνης αρπάζει τη Λένα βίαια από το χέρι και την απομακρύνει από το σημείο με το ζόρι!