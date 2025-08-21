Media

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Εικόνες από το ταξίδι στο Σαν Φρανσίσκο και την επίσκεψη στις φυλακές του Αλκατράζ

Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και στιχουργός περνάει όμορφες στιγμές στις ΗΠΑ
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος / NDP PHOTO

«Μακρινό και κουραστικό ταξίδι, αλλά άξιζε τον κόπο», έγραψε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος

Στο Σαν Φρανσίσκο ταξίδεψε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και στιχουργός περνάει όμορφες στιγμές, τις οποίες μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram.

«Κανονικά η 20η φωτογραφία προοριζόταν για πρώτη λόγω τοπόσημου, αλλά μας τα χάλασε κάτι που επικρατεί πολύ στο Σαν Φρανσίσκο. Μακρινό και κουραστικό το ταξίδι, αλλά άξιζε τον κόπο. Πανέμορφο το Σαν Φρανσίσκο και γεμάτο αντιθέσεις.

Από το κέντρο του, την ωραία παραλία και το φημισμένο λιμάνι Pier 39 και τις φώκιες που το έχουν κάνει στέκι, μέχρι και την σκληρότητα του νησιού και των φυλακών Αλκατράζ που ταυτόχρονα είναι γεμάτο πανέμορφα δέντρα φυτά, γλάρους και πάπιες», έγραψε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Poseidon Giannopoulos (@poseidonas.giannopoulos)

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος είχε πει πριν από δύο μήνες για τη Νατάσσα Μποφίλιου και το βίντεο με τον πατέρα της: «Η Μαλβίνα Κάραλη έλεγε κάτι καταπληκτικό, ό,τι κι αν κρύψεις για τον εαυτό σου, με έναν μαγικό τρόπο ο ίδιος σου ο εαυτός θα σε μαρτυρήσει».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Ασημένια Βουλιώτη για τη νέα σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: «Εύχομαι το κοινό να βρει τη συντροφιά που έχει ανάγκη»
«Η σειρά επικεντρώνεται στις ανθρώπινες σχέσεις και στην παραδοξότητα. Πέντε κορίτσια με κοινή αφετηρία κάνουν τη διαδρομή τους για να ανακαλύψουν τι είναι σημαντικό για την καθεμία», αποκάλυψε η ηθοποιός
Ασημίνα Βουλιώτη
Newsit logo
Newsit logo