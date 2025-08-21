Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Εικόνες από το ταξίδι στο Σαν Φρανσίσκο και την επίσκεψη στις φυλακές του Αλκατράζ

«Μακρινό και κουραστικό ταξίδι, αλλά άξιζε τον κόπο», έγραψε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Στο Σαν Φρανσίσκο ταξίδεψε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και στιχουργός περνάει όμορφες στιγμές, τις οποίες μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram.

«Κανονικά η 20η φωτογραφία προοριζόταν για πρώτη λόγω τοπόσημου, αλλά μας τα χάλασε κάτι που επικρατεί πολύ στο Σαν Φρανσίσκο. Μακρινό και κουραστικό το ταξίδι, αλλά άξιζε τον κόπο. Πανέμορφο το Σαν Φρανσίσκο και γεμάτο αντιθέσεις.

Από το κέντρο του, την ωραία παραλία και το φημισμένο λιμάνι Pier 39 και τις φώκιες που το έχουν κάνει στέκι, μέχρι και την σκληρότητα του νησιού και των φυλακών Αλκατράζ που ταυτόχρονα είναι γεμάτο πανέμορφα δέντρα φυτά, γλάρους και πάπιες», έγραψε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

