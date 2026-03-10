Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Πέτρο Γαϊτάνο, φοβάσαι τα δαιμόνια της Eurovision, αλλά μπήκαν τα δαιμόνια του ψώνιου μέσα σου

«Μπήκαν τα δαιμόνια του ψώνιου μέσα σου και νομίζεις ότι το “ω γλυκύ μου έαρ” είναι σουξέ σου», είπε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για τον Πέτρο Γαϊτάνο.

Συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» και τον Χρήστο Λυσσέα παραχώρησε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος το πρωί της Τρίτης (10.03.2026), ο οποίος μίλησε για την Eurovision, τον Akyla και τον Πέτρο Γαϊτάνο.

«Η δυναμική του είναι μεγάλη. Η πρώτη του εμφάνιση στη Σερβία ήταν εξαιρετική, δηλαδή και ενδυματολογικά μου άρεσε. Για την εμφάνιση στο Σαν Μαρίνο έχω τις επιφυλάξεις μου. Το σκουφί με τις φούντες κάψ’ το, μην το ξαναδούμε ποτέ», είπε αρχικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για τον Akyla.

Για τις δηλώσεις του Πέτρου Γαϊτάνου, ο οποίος σχολίασε την Eurovision ως ένα πολύχρωμο τσίρκο και με πολλά δαιμονικά στοιχεία, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος είπε: «Θα είδε την Ιρλανδή που συμμετείχε πριν από δύο χρόνια, που ήταν όλο μια σατανιστική τελετή η σκηνοθεσία της, με τις πεντάλφα και τα κέρατα και θα είπε αυτό. Το πρόβλημά μου με τον Πέτρο Γαϊτάνο για μένα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι είδα έναν τίτλο που λέει “πολλοί άνθρωποι μου λένε ότι κοιμίζουν τα παιδιά τους με τους ύμνους μου”.

Μα δεν είναι δικοί του. Είναι θρησκευτικοί, βυζαντινοί ύμνοι. Πέτρο μου, αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό. Δηλαδή, φοβάσαι τα δαιμόνια της Eurovision, αλλά μπήκαν τα δαιμόνια του ψώνιου μέσα σου και νομίζεις ότι το ‘ω γλυκύ μου έαρ’ είναι σουξέ σου».