Πρεμιέρα του «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου: «Φιλοδοξούμε να φέρουμε τη δική σας φωνή στο επίκεντρο»

Η Τατιάνα Στεφανίδου επέστρεψε στην τηλεόραση με την εκπομπή «Power Talk» που έκανε πρεμιέρα μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, στις 17.45 το απόγευμα της Δευτέρας (1/9/25).

«Φιλοδοξούμε να φέρουμε τη δική σας φωνή στο επίκεντρο. Αυτό που θέλουμε πραγματικά είναι να φιλοξενούμε, όχι μόνο τις απόψεις των δημοσιογράφων, των πολιτικών, των ειδικών αλλά και του απλού πολίτη, σαν τους πολίτες που βρίσκονται σήμερα, εδώ στο στούντιο, κοντά μας» είπε τη Τατιάνα Στεφανίδου, καλωσορίζοντας τους τηλεθεατές στο «Power Talk».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο καθένας από εσάς μπορεί 24/7 να αφήσει το σχόλιο του, να πει την άποψή του, ελεύθερα, δημόσια» είπε η Τατιάνα Στεφανίδου, στο ξεκίνημα της νέας εκπομπής της.

Το κοινό θα μπορεί να επικοινωνεί με το «Power Talk» με τρεις τρόπους: Ο ένας τρόπος είναι στο στούντιο όπου ο κόσμος μπορεί να πάρει το μικρόφωνο και να τοποθετηθεί ή να κάνει ερωτήσεις στους καλεσμένους της εκπομπής.

Ο δεύτερος τρόπος είναι να συμμετέχει ο κόσμος στις ψηφοφορίες της εκπομπής, μέσω της εφαρμογής του ΣΚΑΪ, την οποία μπορεί να κατεβάσει δωρεάν από το Google Play ή από το Apps Store.

Ο τρίτος τρόπος είναι μέσω του Instagram και του λογαριασμού powertalk_skaitv όπου το κοινό μπορεί να αφήσει τα σχόλιά του για να βγουν στον αέρα.