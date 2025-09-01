«Πρωινή Ζώνη»: Πρεμιέρα για τον Νίκο Υποφάντη και την Αλεξάνδρα Καϋμένου στο Action 24

Όλα όσα είπαν οι δύο παρουσιαστές στην έναρξη της εκπομπής «Πρωινή Ζώνη» στο Action 24. Νίκος Υποφάντης και Αλεξάνδρα Καϋμένου θα προσπαθούν καθημερινά να καλύπτουν την επικαιρότητα και παράλληλα να κερδίζουν ένα σημαντικό κομμάτι στην τηλεθέαση, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη τηλεοπτική «ζώνη».

Πρεμιέρα έκαναν σήμερα το πρωί στο Action 24 ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καϋμένου με την εκπομπή «Πρωινή Ζώνη».

«Καλημέρα σας κύριες και κύριοι. Θα είμαστε εδώ και θέλουμε να σας κρατάμε συντροφιά. Θέλουμε να γίνουμε η πρωινή σας παρέα. Θέλουμε να λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα, να ξυπνάμε ωραία και να συζητάμε για όλα όσα μας απασχολούν», είπε αρχικά η Αλεξάνδρα Καϋμένου.

Ο Νίκος Υποφάντης είπε από την πλευρά του: «Θέλουμε να σας κρατάμε συντροφιά με καλές ειδήσεις αν μπορούμε γιατί τις έχουμε ανάγκη και εμείς αλλά και εσείς που θα μας βλέπετε από το σπίτι. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους και όλες και εύχομαι ότι καλύτερο για τον Σεπτέμβρη που έρχεται».