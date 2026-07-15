Ράνια Τζίμα για τη Μάρω Κοντού: «Έστειλε μήνυμα σε εμάς τις γυναίκες ότι μπορούμε να ζήσουμε όπως θέλουμε»

Για μια σπουδαία γυναίκα και μεγάλη ηθοποιό μίλησε η Ράνια Τζίμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega αποχαιρετώντας τη Μάρω Κόντου.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της Ράνιας Τζίμας για την Μάρω Κοντού, υπογράμμισε πως η σπουδαία ηθοποιός άφησε πίσω της κάτι πολύ περισσότερο από μια σπουδαία καριέρα: ένα διαχρονικό μήνυμα ελευθερίας και ανεξαρτησίας για κάθε γυναίκα.

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«Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Μάρω Κοντού σε όλες εμάς θα πω, κυρίως στις γυναίκες, που δεν τη γνωρίζαμε προσωπικά, έστελνε όμως ένα μήνυμα ότι είναι δυνατό και πιθανό να μπορέσουμε να ζήσουμε όπως θέλουμε.

Όπως θέλουμε εμείς. Όπως και εκείνη. Τις τελευταίες τώρα 20 μέρες ταλαιπωρήθηκε με την υγεία της…. Παρέμεινε ενεργή μέχρι το τέλος. Δηλαδή μέχρι πριν από λίγους μήνες συμμετείχε σε γυρίσματα για τη Γη της Ελιάς εδώ στο Mega» ανέφερε η Ράνια Τζίμα.

Η απώλεια της Μάρως Κοντού τα ξημερώματα της Τετάρτης (15.07.2026) συνεχίζει να συγκινεί τον κόσμο. Το τελευταίο «αντίο» στη Μάρω Κοντού θα ειπωθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αναμένεται να τη συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία.