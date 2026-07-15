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Ράνια Τζίμα για τη Μάρω Κοντού: «Έστειλε μήνυμα σε εμάς τις γυναίκες ότι μπορούμε να ζήσουμε όπως θέλουμε»

Προβολή του ντοκιμαντέρ "The Greek Experiment" του Πάνου Χαρίτου, στην ταινιοθήκη της Ελλάδος, Παρασκευή 30 Μαΐου 2025. Το νέο πολιτικό ντοκιμαντέρ σε σενάριο και σκηνοθεσία του Πάνου Χαρίτου και παραγωγή του Ιδρύματος Rosa Luxemburg πραγματεύεται τη διαδρομή της Οικονομίας, της Κοινωνίας και το αποτύπωμα στην πολιτική σκηνή της Ελλάδος. Μετά την προβολή ακολούθησε συζήτηση με τον Δρ. Heinz Bierbaum, Πρόεδρο του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ και τον Πάνο Χαρίτο σε συντονισμό της δημοσιογράφου Ράνιας Τζίμα. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Η Ράνια Τζίμα / EUROKINISSI
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Για μια σπουδαία γυναίκα και μεγάλη ηθοποιό μίλησε  η Ράνια Τζίμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega αποχαιρετώντας τη Μάρω Κόντου.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της Ράνιας Τζίμας για την Μάρω Κοντού, υπογράμμισε πως η σπουδαία ηθοποιός άφησε πίσω της κάτι πολύ περισσότερο από μια σπουδαία καριέρα: ένα διαχρονικό μήνυμα ελευθερίας και ανεξαρτησίας για κάθε γυναίκα.

«Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Μάρω Κοντού σε όλες εμάς θα πω, κυρίως στις γυναίκες, που δεν τη γνωρίζαμε προσωπικά, έστελνε όμως ένα μήνυμα ότι είναι δυνατό και πιθανό να μπορέσουμε να ζήσουμε όπως θέλουμε.

Όπως θέλουμε εμείς. Όπως και εκείνη. Τις τελευταίες τώρα 20 μέρες ταλαιπωρήθηκε με την υγεία της…. Παρέμεινε ενεργή μέχρι το τέλος. Δηλαδή μέχρι πριν από λίγους μήνες συμμετείχε σε γυρίσματα για τη Γη της Ελιάς εδώ στο Mega» ανέφερε η Ράνια Τζίμα.

Η απώλεια της Μάρως Κοντού τα ξημερώματα της Τετάρτης (15.07.2026) συνεχίζει να συγκινεί τον κόσμο. Το τελευταίο «αντίο» στη Μάρω Κοντού θα ειπωθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αναμένεται να τη συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία.

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