Σάκης Τανιμανίδης για Dragon’s Den: «Μου έχει λείψει η εκπομπή για αυτό και θα την ξαναδούμε στην τηλεόραση»

«Εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά», απάντησε ο Σάκης Τανιμανίδης σε ερώτηση για το αν η εκπομπή Dragon’s Den αλλάξει κανάλι.

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε ο Σάκης Τανιμανίδης το απόγευμα της Κυριακής (01.02.2026), στα πλαίσια ενός φιλανθρωπικού αγώνα μπάσκετ που διοργάνωσε ο Δήμος Ψυχικού – Φιλοθέης. Ο παρουσιαστής μίλησε μεταξύ άλλων και για την εκπομπή του Dragon’s Den που φέρετι να αλλάζει κανάλι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γνωστός παρουσιαστής, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για το τηλεοπτικό του μέλλον αλλά και για τα δημοσιεύματα που θέλουν το «Dragons Den» να μεταφέρεται από τον ΑΝΤ1 στον ΣΚΑΙ.

«Η επικοινωνία με τους Dragons με έχει βοηθήσει στη ζωή μου όπως η κάθε επικοινωνία με κάθε έξυπνο ή πετυχημένο άνθρωπο», παραδέχτηκε αρχικά ο Σάκης Τανιμανίδης.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής ρωτήθηκε για τις φήμες που θέλουν το Dragons Den να μεταφέρεται από τον ANT1 στον ΣΚΑΪ» και απάντησε: «Εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά.

Εγώ ήρθα εδώ για να μπω στον αγωνιστικό χώρο να δείξω ποιος είμαι και να πάρουμε το παιχνίδι. Μου έχει λείψει η εκπομπή για αυτό και θα την ξαναδούμε στην τηλεόραση».