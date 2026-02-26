Σε ρόλο παρουσιαστή ο «Καποδίστριας» Αντώνης Μυριαγκός

Είναι από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα των τελευταίων μηνών, καθώς ο Αντώνης Μυριαγκός ενσαρκώνει τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας στην ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, η οποία έχει σημειώσει εντυπωσιακή εμπορική πορεία.

Σύντομα, όμως, ο ηθοποιός και εικαστικός θα αναλάβει και ρόλο παρουσιαστή σε μια νέα, φιλόδοξη παραγωγή που ετοιμάζει ο ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου, ο σταθμός του Φαλήρου σκοπεύει να βγάλει στον αέρα μια σειρά ντοκιμαντέρ που θα αναδεικνύει τις σημαντικότερες σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της χώρας μας. Η νέα αυτή παραγωγή θα προσεγγίζει με σύγχρονη ματιά και κινηματογραφική αισθητική τις υποδομές, την τεχνολογία και την καινοτομία που χαρακτηρίζουν τις ελληνικές βιομηχανικές μονάδες, φωτίζοντας παράλληλα τη συμβολή τους στην ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Αξίζει να αναφέρω ότι παρόμοιες σειρές ντοκιμαντέρ προβάλλονται σε πολλές χώρες, με πιο γνωστό παράδειγμα το «Mega Factories» του National Geographic, το οποίο παρουσιάζει τα παρασκήνια των μεγαλύτερων και πιο προηγμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων παγκοσμίως και παρακολουθείται από εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Στο ίδιο πνεύμα, η νέα σειρά του ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον Αντώνη Μυριαγκό, θα «εισβάλει» στις εγκαταστάσεις μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, καταγράφοντας βήμα προς βήμα τις διαδικασίες παραγωγής. Ο παρουσιαστής θα έχει πρόσβαση στους χώρους όπου διαμορφώνεται το τελικό προϊόν, παρουσιάζοντας στο κοινό όσα συμβαίνουν από την επεξεργασία των πρώτων υλών έως την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας.

Παράλληλα, η σειρά αναμένεται να αναδείξει τον σύγχρονο ρόλο της ελληνικής βιομηχανίας σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση, καθώς και την προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Η παραγωγή της σειράς θα ξεκινήσει μετά το Πάσχα, ενώ τα έξι επεισόδια προγραμματίζεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.