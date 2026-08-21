ΣΚΑΪ μόνος, ψάχνει διευθυντή ειδήσεων: Κρούσεις σε Χρήστο Παναγιωτόπουλο και Βασίλη Θωμόπουλο

Ιδιαίτερα έντονος προβληματισμός και ανησυχία επικρατούν στο ειδησεογραφικό επιτελείο του ΣΚΑΪ για τη νέα σεζόν.

Οι αλλαγές που έγιναν εν μέσω θέρους στο κανάλι του Φαλήρου, με τη λήξη της συνεργασίας των δύο υψηλών αξιωματούχων, του διευθύνοντος συμβούλου Γρηγόρη Δημητριάδη και του προέδρου Κωνσταντίνου Ζούλα, φαίνεται ότι δεν είναι οι μοναδικές… και τελευταίες στον ΣΚΑΪ.

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Όπως είχα αναφέρει σε προηγούμενο ρεπορτάζ, για τη θέση του προέδρου ακούγεται έντονα ότι προορίζεται ο Παναγιώτης Λάμψιας, αλλά χωρίς να έχει κλειδώσει ακόμη η συμφωνία. Στο παρασκήνιο μάλιστα αναφέρεται και νέα αποχώρηση από τον ειδησεογραφικό τομέα, την ίδια στιγμή που οι επαφές που έχουν γίνει για αντικατάσταση δεν έχουν έως τώρα φέρει θετική απάντηση.

Σύμφωνα με αξιόπιστες «πηγές», αξιωματούχος του ΣΚΑΪ… βολιδοσκόπησε τον διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης του ΟΡΕΝ, Χρήστο Παναγιωτόπουλο. Μια κίνηση όμως, που δεν πήγε καθόλου… καλά, καθώς το έμπειρο στέλεχος έκανε… σαν να μην την άκουσε!

Έτσι, στην προσπάθεια ανεύρεσης στελέχους για τον ενημερωτικό τομέα, λέγεται ότι άλλος αξιωματούχος του ΣΚΑΪ προσέγγισε τον διευθυντή ειδήσεων της ΕΡΤ, Βασίλη Θωμόπουλο. Πρόκειται για μία επαφή που έως τώρα δεν έχει αποφέρει κανένα αποτέλεσμα, αλλά αν αποφασίσει να αποχωρήσει από τη δημόσια τηλεόραση για το Φάληρο, τότε εκτιμάται ότι τα καθήκοντά του δεν θα περιορίζονται μόνο στον τηλεοπτικό ειδησεογραφικό τομέα του Ομίλου.

Το σίγουρο είναι ότι το ενδεχόμενο deal θα προκαλέσει άμεσο ντόμινο εξελίξεων στην ΕΡΤ, ακριβώς τη στιγμή που το «εκλογικό άρωμα» επιβάλλει απόλυτη ετοιμότητα και μηδενικές απώλειες… ακόμα και στη δημόσια τηλεόραση…!