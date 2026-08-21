Συμβαίνει τώρα:
Media

ΣΚΑΪ μόνος, ψάχνει διευθυντή ειδήσεων: Κρούσεις σε Χρήστο Παναγιωτόπουλο και Βασίλη Θωμόπουλο

«Θερμή» και όχι λόγω καύσωνα η επόμενη περίοδος στο τηλεοπτικό τοπίο...
ΣΚΑΪ μόνος, ψάχνει διευθυντή ειδήσεων: Κρούσεις σε Χρήστο Παναγιωτόπουλο και Βασίλη Θωμόπουλο
Γρηγόρης Μελάς
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ιδιαίτερα έντονος προβληματισμός και ανησυχία επικρατούν στο ειδησεογραφικό επιτελείο του ΣΚΑΪ για τη νέα σεζόν.

Οι αλλαγές που έγιναν εν μέσω θέρους στο κανάλι του Φαλήρου, με τη λήξη της συνεργασίας των δύο υψηλών αξιωματούχων, του διευθύνοντος συμβούλου Γρηγόρη Δημητριάδη και του προέδρου Κωνσταντίνου Ζούλα, φαίνεται ότι δεν είναι οι μοναδικές… και τελευταίες στον ΣΚΑΪ.

Όπως είχα αναφέρει σε προηγούμενο ρεπορτάζ, για τη θέση του προέδρου ακούγεται έντονα ότι προορίζεται ο Παναγιώτης Λάμψιας, αλλά χωρίς να έχει κλειδώσει ακόμη η συμφωνία. Στο παρασκήνιο μάλιστα αναφέρεται και νέα αποχώρηση από τον ειδησεογραφικό τομέα, την ίδια στιγμή που οι επαφές που έχουν γίνει για αντικατάσταση δεν έχουν έως τώρα φέρει θετική απάντηση.

Σύμφωνα με αξιόπιστες «πηγές», αξιωματούχος του ΣΚΑΪ… βολιδοσκόπησε τον διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης του ΟΡΕΝ, Χρήστο Παναγιωτόπουλο. Μια κίνηση όμως, που δεν πήγε καθόλου… καλά, καθώς το έμπειρο στέλεχος έκανε… σαν να μην την άκουσε!

Έτσι, στην προσπάθεια ανεύρεσης στελέχους για τον ενημερωτικό τομέα, λέγεται ότι άλλος αξιωματούχος του ΣΚΑΪ προσέγγισε τον διευθυντή ειδήσεων της ΕΡΤ, Βασίλη Θωμόπουλο. Πρόκειται για μία επαφή που έως τώρα δεν έχει αποφέρει κανένα αποτέλεσμα, αλλά αν αποφασίσει να αποχωρήσει από τη δημόσια τηλεόραση για το Φάληρο, τότε εκτιμάται ότι τα καθήκοντά του δεν θα περιορίζονται μόνο στον τηλεοπτικό ειδησεογραφικό τομέα του Ομίλου.

Το σίγουρο είναι ότι το ενδεχόμενο deal θα προκαλέσει άμεσο ντόμινο εξελίξεων στην ΕΡΤ, ακριβώς τη στιγμή που το «εκλογικό άρωμα» επιβάλλει απόλυτη ετοιμότητα και μηδενικές απώλειες… ακόμα και στη δημόσια τηλεόραση…!

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
274
136
126
119
97
Media: Περισσότερα άρθρα
ΕΡΤ: «Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου» – Η νέα εκπομπή του Κώστα Λασκαράτου
Η σειρά ντοκιμαντέρ, που θα προβληθεί τη νέα τηλεοπτική σεζόν από την ΕΡΤ1, είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό και αναζητά τις ιστορίες και τα πρόσωπα που συνδέουν την Ελλάδα με σημαντικά μουσεία του κόσμου
Λασκαράτος, εκπομπή ΕΡΤ
Τίνα Μιχαηλίδου σε Σοφία Βούλτεψη στον αέρα του ΣΚΑΪ: «Δεν είμαστε κομπάρσοι παρουσιαστές»
Ένταση στην εκπομπή «Online», όταν η παρουσιάστρια ζήτησε από τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσει στην ερώτηση που της είχε τεθεί – «Ούτε εγώ είμαι κομπάρσος δικός σας», απάντησε η Σοφία Βούλτεψη
Μιχαηλίδου και Βούλτεψη
5
Newsit logo
Newsit logo