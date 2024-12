Σοφία Μουτίδου: Τι να πω για τον Λιάγκα που ξεκίνησε να λέει ότι ο Μπέος στόλισε ωραία τον Βόλο;

Η Σοφία Μουτίδου αναφέρθηκε στα όσα έγιναν στον Βόλο, όταν ο Αχιλλέας Μπέος τα έβαλε με τους τεχνικούς για τον κακό ήχο στη συναυλία του Αργυρού. Ο σχολιασμός που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας, δεν άρεσε στην ηθοποιό.

Η Σοφία Μουτίδου ανέβασε νέο βίντεο στο κανάλι της στο Youtube και εστίασε στα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Βόλο. Η γνωστή ηθοποιός, με αφορμή όσα εκτυλίχθηκαν στη συγκεκριμένη γιορτή μεταξύ του δημάρχου της πόλης, Αχιλλέα Μπέου και του Κωνσταντίνου Αργυρού και τις ατάκες του πρώτου προς τους τεχνικούς της βραδιάς, ξεσπά και αναφέρεται στον σχολιασμό του γεγονότος από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

«Πήγε ο Αργυρός να τραγουδήσει στον Βόλο, ξαφνικά βρέθηκε ο Μπέος στη σκηνή να κάνει παρατήρηση στους ηχολήπτες, απειλώντας ότι θα τους πλακώσει στα χαστούκια και ότι ούτως ή άλλως δεν θα πληρωθούνε. Μετά ο Αργυρός ανέβηκε πάνω, έκανε χιούμορ, είπε ότι ο Μπέος είναι φοβερός, αστείος και ένα αγνό παιδί στην ψυχή», είπε αρχικά η Σοφία Μουτίδου.

«Μάλλον αυτό το αγνό παιδί έχει ξεψυχήσει και έχει παραμείνει αυτός ο επιβλητικός δήμαρχος, που by the way είπε ο Λιάγκας ότι έχει στολίσει πολύ ωραία τον Βόλο… Θα μου πεις, είσαι πολύ γραφική που ασχολείσαι με τον Μπέο. Όχι, δεν ασχολούμαι με τον Μπέο, ούτε με τον Αργυρό και τον Λιάγκα, αλλά με όλους όσοι ήταν εκεί στη συναυλία», επισήμανε η ηθοποιός.

«Θα μου πεις, δεν είναι επώνυμοι. Κανένα πρόβλημα. Ότι φοβάμαι τους επώνυμους; Όχι. Τι να πω τώρα για τον Μπέο; Τι να πω για τον Λιάγκα που ξεκίνησε να λέει ότι στόλισε (σ.σ ο Μπέος) ωραία τον Βόλο; Η άχρηστη πληροφορία της εβδομάδας, η άκυρη στιγμή για το ρεπορτάζ. Να πω για τη δήλωση του Μπέου ότι θα πλακώσει στα χαστούκια τους τεχνικούς; Δεν κατάλαβε ότι αυτό είναι ντροπή; Ότι απείλησε;», σχολίασε.

«Βρισκόμαστε στο 2024 σε μία πόλη που έχει έρθει το νερό, το ρεύμα, μία πόλη προηγμένη ο Βόλος. Δεν πρόκειται για μια πόλη του 1670 με τα μουλάρια. Ο άνθρωπος έχει πάει στο φεγγάρι, τα δικαιώματα κοχλάζουν, γίνεται μια παγκόσμια προσπάθεια ενάντια στο bullying, στη βία, στον ρατσισμό, στον μισογυνισμό και έρχεται για άλλη μια φορά ένας δήμαρχος, παίρνει το μικρόφωνο δημόσια και αναφέρεται στην επίλυση διαφορών με ξύλο», τόνισε μεταξύ άλλων στη συνέχεια η Σοφία Μουτίδου.