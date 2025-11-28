Σοφία Τσίπα: «Η απόλυσή μου από τον ΣΚΑΪ ήταν από τις πιο άδικες»

Συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@star και τη Λιλή Πυράκη παραχώρησε η Σοφία Τσίπα. Η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε για τις συμβουλές savoir vivre που δίνει και οι οποίες έχουν γίνει viral, αλλά και για την απόλυσή της από τον ΣΚΑΙ.

«Προσπαθώντας να επιβιώσω στην Ελλάδα του 2025, αποφάσισα να φτιάξω τα βίντεο για το savoir vivre», είπε αρχικά η Σοφία Τσίπα.

Η Σοφία Τσίπα είπε στη συνέχεια: «Είχα γράψει ότι η απόλυσή μου από τον ΣΚΑΙ ήταν από τις πιο άδικες, γιατί έτσι το ένιωσα. Ο ΣΚΑΙ ήταν το ξεκίνημά μου, ήταν οικογένειά μου, εργάστηκα σκληρά και κάποια στιγμή τέλειωσε».