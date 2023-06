«Μετάνιωσα που πήγα στο Survivor», λέει ο Στάθης Σχίζας.

Στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Στέλιο Δρουμαλιά μίλησε ο Στάθης Σχίζας, ο οποίος αναφέρθηκε στο Survivor, αλλά και στην προσωπική του ζωή.

«Δεν θα με ενδιέφερε να καθίσω σε ένα πάνελ, δεν θα μου ταίριαζε. Συζητάω κάτι για μία κοινωνική εκπομπή, μακάρι να γίνει.

Είναι ένα πολύ δύσκολο project, δεν θα είναι στην Ελλάδα, οπότε ακόμα το συζητάμε», αναφέρει ο Στάθης Σχίζας, διαψεύδοντας τις πληροφορίες που τον θέλουν να συμμετάσχει στο «Ι’m a celebrity, get me out of here».

«Πλέον παρακολουθώ πολύ σπάνια το Survivor. Μπορώ να σου πω πια ότι μετάνιωσα και που πήγα», επισημαίνει.

«Άπειρες φορές γράφονται πράγματα για μένα που δεν ισχύουν, είναι τα λεγόμενα «παπαγαλάκια». Υπάρχει μία ίντριγκα που πηγάζει από το πουθενά κι ο σκοπός πλέον είναι να πάρουμε κανένα κλικ.

Γι’ αυτό πλέον προσέχω και το κόμμα που λέω», τονίζει ο πρώην νικητής του Survivor, αποκαλύπτοντας ότι έχει τηλεφωνήσει σε δημοσιογράφο για κάτι που έχει γράψει.

Σε ερώτηση για την προσωπική του ζωή και την πρώην σύντροφό του, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, ο Στάθης Σχίζας απαντά: «Δεν υπάρχει λόγος να το ανοίξουμε το θέμα.

Να ‘ναι καλά. Με την Αλεξάνδρα δεν με ενοχλούσε η δημοσιότητα, το είχατε καταλάβει. Πλέον με ενοχλεί πάρα πολύ».