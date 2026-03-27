Στέφανος Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος Πλατιάς και Εύη Κουλκουβίνη καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου την Κυριακή

Την Κυριακή 29 Μαρτίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» τον Στέφανο Κωνσταντινίδη. Ο έμπειρος δημοσιογράφος θυμάται το ξεκίνημά του στην εκπομπή «Στην Πρίζα» και μιλά για την πορεία του, από το σκληρό πολιτικό ρεπορτάζ στον πόλεμο του Ιράκ μέχρι τη μετάβασή του στην ψυχαγωγία.

Έπειτα ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αποκαλύπτει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου γιατί επέλεξε να ζει μόνιμα στην Πάτρα με την οικογένειά του και εξηγεί πώς καταφέρνει να κλείνει το κινητό του για να αφιερώνει τα τριήμερα αποκλειστικά στα παιδιά και τη σύζυγό του.

Παράλληλα, εκφράζει τις απόψεις του για την τηλεόραση και το «infotainment» και δηλώνει πως οι άνθρωποι του διαδικτύου σπάνια αποδεικνύονται εμπορικοί στις μετρήσεις τηλεθέασης. Επίσης, αναφέρεται στη ρήξη του με τον Ανδρέα Μικρούτσικο και εξηγεί ποιος χαρακτηρισμός τον ενόχλησε τόσο, ώστε να μην είναι έτοιμος να συνεργαστεί ξανά μαζί του σε καθημερινή βάση. Τέλος, μιλά για τη μεγάλη πρόκληση που έρχεται, αφού επιβεβαιώνει πως θα αναλάβει τα ηνία της εκπομπής «Super Κατερίνα» όσο η Κατερίνα Καινούργιου θα λείπει σε άδεια μητρότητας.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και τον ανερχόμενο πυγμάχο Κωνσταντίνο Πλατιά, ο οποίος μοιράζεται την εντυπωσιακή του διαδρομή από το ερασιτεχνικό ξεκίνημα και τη γυμναστική με αντιστάσεις μέχρι το δυναμικό επαγγελματικό του ντεμπούτο στην Αμερική με το απόλυτο σερί των τριών νοκ άουτ σε ισάριθμους αγώνες.

Ο νεαρός αθλητής μιλά με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις θυσίες που απαιτεί ο πρωταθλητισμός, την πνευματική του προετοιμασία πριν από κάθε αναμέτρηση, αλλά και τη σχέση με τη μητέρα του, το πρώην μοντέλο Βίβιαν Γαλανοπούλου, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους προτιμά να μην είναι παρούσα στις σκληρές στιγμές του ρινγκ. Τέλος, αναφέρεται στα μεγάλα του όνειρα και στην επαγγελματική καριέρα που θέλει να «χτίσει» στην Αμερική.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» της Κυριακής και την Εύη Κουλκουβίνη, στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια ξετυλίγει τη διαδρομή της από το Γυμνό Εύβοιας και τις σπουδές στη Νοσηλευτική μέχρι την ενασχόλησή της με το τραγούδι στα «κρασάδικα» της Πάτρας.

Η Εύη αναφέρεται στη στήριξη των γονιών της, στη συμμετοχή της στο «The Voice» και στον Akyla, με τον οποίο ήταν μαζί στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη.

Στη συνέχεια, ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από την υποτιθέμενη κόντρα της με τη Ρία Ελληνίδου, τονίζοντας πως η ανάρτηση του τραγουδιού «Τέρμα σ’ αγαπάω» στο TikTok έγινε αποκλειστικά λόγω του θαυμασμού της και όχι με διάθεση αντιπαλότητας. Τέλος, ερμηνεύει ζωντανά τα τραγούδια που την έκαναν viral στα social media, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τη φωνή της και την παρουσία της.

