Στο Disney+ οι Ιστορίες καλοσύνης και Τα μυαλά που κουβαλάς – Όλες οι ταινίες και οι σειρές που είναι διαθέσιμες

Με την έναρξη του φθινοπώρου, όλοι ανυπομονούμε για πιο χαλαρωτικές βραδιές, με το Disney+ να είναι η τέλεια συντροφιά για νέες απολαυστικές ταινίες και σειρές στο σπίτι!

Με αποκλειστικό, πρωτότυπο περιεχόμενο, χιλιάδες τίτλους Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας, το Disney+ προσφέρει στους fans περισσότερα από όσα φαντάζονται, όλα σε ένα σημείο.

Αυτό το μήνα μη χάσετε τη νέα πρωτότυπη σειρά από τη Marvel Television, Agatha All Along, την πρωτότυπη σειρά In Vogue: The 90s, με τους Anna Wintour και Edward Enninful που μας ταξιδεύει στην εμβληματική δεκαετία του ’90 με αποκλειστικές πληροφορίες για μόδα και τις τάσεις εκείνης της εποχής, αλλά και την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, Ιστορίες Καλοσύνης, που είναι τώρα διαθέσιμη.

Η επιστροφή στο σχολείο δε θα μπορούσε να είναι πιο διασκεδαστική, με άφθονες επιλογές για τα παιδιά όπως, η νέα ταινία από την Disney και της Pixar, Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2, τα Lego Star Wars: Ξαναχτίζοντας τον Γαλαξία, Spidey και οι Απίθανοι Φίλοι του και πολλά ακόμη.

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ 2

Η ταινία της Disney και της Pixar με τίτλο «Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2», επιστρέφει στο μυαλό της εφήβου Ράιλι, τη στιγμή που το κέντρο ελέγχου κατεδαφίζεται ώστε να δημιουργηθεί χώρος για κάτι εντελώς απροσδόκητο: τα νέα Συναισθήματα! Η Χαρά, η Λύπη, ο Θυμός, ο Φόβος και η Αηδία, που εδώ και καιρό εκτελούν μια επιτυχημένη από κάθε άποψη λειτουργία, τα χάνουν όταν εμφανίζεται η Ανησυχία. Και φαίνεται ότι δεν είναι μόνη. Φέρνει μαζί της την Ντροπή, τη Ζήλια και την Ανία.

Η ταινία είναι διαθέσιμη από 25 Σεπτεμβρίου.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ

Σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου, οι «Ιστορίες Καλοσύνης» είναι ένα τρίπτυχο αφήγημα που ακολουθεί έναν άντρα χωρίς επιλογή που προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο της ίδιας του της ζωής, έναν αστυνομικό ανήσυχο μετά την επιστροφή της γυναίκας του που φαίνεται να έχει αλλάξει μετά την εξαφάνισή της στη θάλασσα και μια γυναίκα αποφασισμένη να βρει κάποια με ξεχωριστό ταλέντο, που προορίζεται να γίνει μεγάλη πνευματική ηγέτης.

Η ταινία είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Ο Έβαν Μαρκέζ είναι καθηγητής Αγγλικών στο Όστιν του Τέξας και συχνά βρίσκεται μπλεγμένος ανάμεσα στις προσωπικές, επαγγελματικές και πολιτικές πτυχές που έχει η δουλειά σε ένα λύκειο.

Η σειρά είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+.

STATION 19 Κ7

Η σειρά «Station 19», που βρίσκεται πλέον στον έβδομο και τελευταίο κύκλος της, ακολουθεί μια ομάδα ηρωικών πυροσβεστών του Σιάτλ καθώς ρισκάρουν τις ζωές και τις καρδιές τους. Από τους εκτελεστικούς παραγωγούς του «Grey’s Anatomy», η σειρά μας μεταφέρει στον σκληρό, κλειστό και μερικές φορές σπαρακτικό κόσμο των πιο γενναίων διασωστών της πόλης.

Η σειρά είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+.

IN VOGUE: THE 90s

Τη δεκαετία του ‘90, η υψηλή μόδα πέρασε από την πασαρέλα στην κυρίαρχη κουλτούρα. Με ένα κορυφαίο καστ από τον κόσμο της μόδας, του κινηματογράφου και της μουσικής, πλάι στους Άννα Γουίντουρ και Έντουαρντ Ένινφουλ της Vogue, αυτή η σειρά-ορόσημο αποκαλύπτει την κρυφή ιστορία των πιο διάσημων στιγμών της δεκαετίας του ‘90 στη μόδα και την ποπ κουλτούρα.

Η σειρά είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+.

9-1-1 K7

Οι Ράιαν Μέρφι, Μπραντ Φάλτσουκ και Τιμ Μίνιαρ επαναπροσδιορίζουν τις δραματικές σειρές δράσης με το «9-1-1». Η σειρά εξερευνά τις αγχωτικές εμπειρίες της ομάδας της Άμεσης Δράσης, που περιλαμβάνει αστυνομικούς, πυροσβέστες και διασώστες, οι οποίοι ρίχνονται στις πιο τρομακτικές, σοκαριστικές και συνταρακτικές καταστάσεις.

Η σειρά είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+.

AGATHA ALL ALONG

Η διαβόητη Άγκαθα Χάρκνες έχει χάσει όλη της τη δύναμη, από ένα διαστρευλωμένο ξόρκι. Ένας μυστηριώδης γκοθ έφηβος τη βοηθάει να απελευθερωθεί απ’ αυτό, και της κεντρίζει το ενδιαφέρον όταν της ζητά να τον οδηγήσει στον θρυλικό Δρόμο των Μαγισσών, μια σειρά από μαγικές δοκιμασίες. Όποια μάγισσα καταφέρνει να επιβιώσει, ανταμείβεται με αυτό που της λείπει. Η Άγκαθα και ο μυστηριώδης Έφηβος συγκεντρώνουν μια ετερόκλητη ομάδα μαγισσών και ξεκινούν την περιπλάνησή τους στον Δρόμο…

Η σειρά είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΖOΜΕΝΟΣ

«Ο Διαγωνιζόμενος» αφηγείται την απίστευτη αληθινή ιστορία ενός άντρα που πέρασε 15 μήνες παγιδευμένος σε ένα μικρό δωμάτιο γυμνός, πεινασμένος και ολομόναχος χωρίς να έχει την παραμικρή ιδέα ότι η ζωή του μεταδιδόταν στην τηλεόραση της Ιαπωνίας σε πάνω από 15 εκατομμύρια τηλεθεατές την εβδομάδα.

Η ταινία είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+.