Στο Cinobo 5 ταινίες και 1 σειρά για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών

H Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου, έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1999. Με αυτή την αφορμή, το Cinobo, ξεχώρισε από την συλλογή του και παρουσιάζει 5 ταινίες και μια σειρά που ευαισθητοποιούν και ανοίγουν τον δημόσιο διάλογο γύρω από ένα ζήτημα που παραμένει κρίσιμο σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών, εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως εξακολουθούν να βιώνουν κάποια μορφή βίας στη διάρκεια της ζωής τους, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση, πρόληψη και υποστήριξη. Για αυτόν τον λόγο, το Cinobo φέρνει ιστορίες που βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα ή εμπνέονται από κοινωνικές συνθήκες, με κεντρικό θέμα την έμφυλη βία, τα σημάδια και τις αιτίες της ώστε να μπορέσει το κοινό να ενημερωθεί για το θέμα.

Συναίνεση

2025

Η πολυσυζητημένη ισπανική σειρά που κέρδισε το μεγάλο βραβείο στο φετινό Series Mania, αποτελεί μια ωμή αλλά και ενδόμυχη εξερεύνηση των οικογενειακών δεσμών και της λεπτής ισορροπίας ανάμεσα στην επιθυμία και τη συναίνεση. Μια οικογενειακή οδύσσεια με μοναδικό προορισμό την αναζήτηση της αλήθειας.

Μετά από 30 χρόνια γάμου και την ανατροφή δύο παιδιών, η Μίρεν εγκαταλείπει το σπίτι της και κατηγορεί τον σύζυγό της για κατ’ εξακολούθηση βιασμό. Η συγκλονιστική αυτή καταγγελία ραγίζει τα θεμέλια της οικογένειας και φέρνει τα παιδιά αντιμέτωπα με ένα οδυνηρό δίλημμα: να πιστέψουν τη μητέρα τους ή να υπερασπιστούν τον πατέρα τους;

Ρίτα

2024

Πως βιώνουν τα παιδιά τις όμορφες ή τις άσχημες στιγμές που συμβαίνουν στον κόσμο των μεγάλων; Η διάσημη Iσπανίδα ηθοποιός Παθ Βέγκα (Το Σεξ και η Λουσία) περνάει πίσω από την κάμερα και την τοποθετεί στο ύψος μιας τετραπέρατης επτάχρονης, καταγράφοντας το αξέχαστο βλέμμα της προς τα γεγονότα ενός καλοκαιριού που θα αλλάξει τη ζωή της. Σεβίλλη, καλοκαίρι του 1984. Η Ρίτα και ο Λόλο είναι αδέρφια, 7 και 5 ετών, που ζουν στην καρδιά μιας ταπεινής, εργατικής οικογένειας.

Οι καλοκαιρινές διακοπές ξεκινούν και όλη η χώρα έχει ποδοσφαιρικό πυρετό μετά την πρόκριση της Ισπανίας στα προημιτελικά του Euro. Η Ρίτα ονειρεύεται να πάει στην παραλία, αλλά στο σπίτι ισχύει πάντα ό,τι λέει ο πατέρας της και γι’ αυτόν η παρακολούθηση των αγώνων είναι η προτεραιότητα. Για πρώτη φορά, η Ρίτα αρχίζει να αναρωτιέται γιατί συμβαίνει αυτό. Αρχίζει επίσης να συνειδητοποιεί ότι το σπίτι της γίνεται όλο και λιγότερο ασφαλές, ειδικά για τη μητέρα της.

Ομαδική Θεραπεία

2024

Τρία παντρεμένα ζευγάρια που υποβάλλονται σε θεραπεία καλούνται από την ψυχολόγο τους σε μια ομαδική συνεδρία. Θα βγάλουν σταδιακά τα άπλυτά τους στη φόρα με σκοπό να θεραπευτούν. Ή μήπως όχι;

Aπό τον βραβευμένο με Όσκαρ παραγωγό των “Το Μυστικό στα Μάτια της” και “Ο Άνεμος Χορεύει στο Κριθάρι”, μια ταινία που αγαπήθηκε πολύ στην Ελλάδα, στα βήματα του “Τέλειοι Ξένοι”. Καυστικοί διάλογοι για το χρήμα, τη ζήλια και το σεξ, οδηγούν σε ένα συγκλονιστικό και απροσδόκητο τέλος.

Femicidio

2022

Η Laura Roveri, μια 28χρονη δασκάλα γιόγκα, δέχτηκε δεκαπέντε μαχαιριές από τον πρώην φίλο της. Επέζησε της επίθεσης και έγινε σύμβολο ενδυνάμωσης για τις γυναίκες στην Ιταλία, όπου σύμφωνα με στατιστικές, διαπράττεται μία γυναικοτονία ανά τρεις ημέρες. Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται περιστατικά έμφυλης βίας που συγκλόνισαν την Ιταλία από τον Βορρά έως τον Νότο, αλλά είναι ιστορίες που θα μπορούσαν να έχουν συμβεί σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.

Η Nunzia Maiorano και η Alba Chiara Baroni δολοφονήθηκαν από τους συντρόφους τους, όπως επίσης και η Lorena Quaranta, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί το βλέμμα της Laura, αλλά και τις οικογένειες και τους φίλους των δολοφονημένων γυναικών. Όλοι μαζί, συντάσσονται στην προσπάθεια ενημέρωσης ευαισθητοποίησης απέναντι σε ένα φαινόμενο που εξακολουθεί να είναι σε έξαρση και δε γνωρίζει σύνορα.

Η Νύχτα της 12ης

2022

Συναρπαστικό, δαιδαλώδες αστυνομικό θρίλερ του Ντομινίκ Μολ (Από Άλλο Πλανήτη, Χάρι, ο Καλύτερος Φίλος του Ανθρώπου) που θυμίζει ταινίες όπως το Zodiac και το Μνήμες Φόνων, ακολουθώντας δύο σκληρούς Γάλλους ντετέκτιβ αντιμέτωπους με μια φρικιαστική δολοφονία, καθώς η λύση της υπόθεσης γλιστράει διαρκώς μέσα από τα χέρια τους.

Ο νεαρός και φιλόδοξος αστυνόμος Βιβέ έχει μόλις διοριστεί επικεφαλής στην εγκληματολογική ομάδα της Γκρενόμπλ, όταν η υπόθεση δολοφονίας της Κλάρα πέφτει στο γραφείο του. Ο Βιβέ και η ομάδα του ερευνούν την πολύπλοκη ζωή και τις σχέσεις της Κλάρα, αλλά αυτό που ξεκινά ως μεθοδική μελέτη της ζωής του θύματος, σύντομα μετατρέπεται σε έμμονη ιδέα.

Τα Χελιδόνια της Καμπούλ

2019

Καλοκαίρι του 1998 στην Καμπούλ υπό την κυριαρχία των Ταλιμπάν. Η Ζουνάιρα και ο Μόσεν είναι νέοι και ερωτευμένοι. Παρά την καθημερινή βία και τη δυστυχία, ελπίζουν για ένα καλύτερο μέλλον.

Μια μέρα, μια ανόητη χειρονομία κάνει τη ζωή τους να πάρει μια αμετάκλητη στροφή και όλα θα αλλάξουν.