Στράτος Τζώρτζογλου: «Όταν πήγα στην Αμερική, ένιωσα ένα τίποτα, έπαθα σοκ»

Για τις δυσκολίες που έχει περάσει στη ζωή του, μίλησε με ειλικρίνεια ο Στράτος Τζώρτζογλου, σε συνέντευξη που έδωσε το πρωί της Πέμπτης (04.12.2025) στην εκπομπή Breakfast Star.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε ταυτόχρονα και για την τηλεόραση αλλά και το πως πέρασε κατάθλιψη.

«Βρίσκομαι στην πιο δημιουργική φάση της ζωής μου, γιατί κάτω μαθήματα υποκριτικής και παραστάσεις», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

«Για κάθε εμπόδιο που σου έρχεται στη ζωή ή θα στεναχωρηθείς και θα αρρωστήσεις ή θα δυναμώσεις. Ο κόσμος θα πει την κακία του με το έτσι θέλω ή και μπορεί να την κατασκευάσουν», συνέχισε.

«Με λυπεί που στην κοινωνία μας χρειάζεται περισσότερη καλλιέργεια και από την τηλεόραση. Καλό είναι οι εκπομπές να προβάλλουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάτι να πουν. Θα ήθελα η τηλεόραση να γίνει μέρος ψυχαγωγίας και όχι διασκέδασης», πρόσθεσε ακόμη.

«Μέσα σε σημαντικά πρόσωπα, υπάρχει και πολύ σκουπιδαριό. Η μεγαλύτερη μάχη που έδωσα ήταν την περίοδο της κατάθλιψης που άλλαξε όλη μου η ζωή. Όταν πήγα στην Αμερική, έπαθα σοκ, γιατί ένιωσα ένα τίποτα. Μου κόστισε που έφυγα. Υπήρξα μαύρη λίστα σε συγκεκριμένο κανάλι και μου το είπαν», κατέληξε.